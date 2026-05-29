재경관 화상회의 개최…중동발 경제 리스크 대응 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 중동전쟁 장기화에 대응해 주요국들이 에너지 비용 상승에 따른 국민과 취약업종의 부담을 완화하기 위한 지원 정책을 확대하고 있는 것으로 나타났다.

재정경제부는 지난 28일 정부서울청사에서 문지성 국제경제관리관 주재로 재경관 화상회의를 열고 주요국의 중동전쟁 대응 정책과 경제협력 동향을 점검했다고 29일 밝혔다.

재경관들은 회의에서 각국이 가격 안정화, 수급 안정화, 국제협력 등을 중심으로 대응 정책을 지속 추진하고 있으며 최근에는 에너지 비용 상승에 따른 국민·취약업종 부담 완화를 위한 정책이 확대되는 추세라고 설명했다.

국가별로는 싱가포르가 당초 내년 1월 지급 예정이던 전 가구 대상 500달러 바우처를 올해 6월로 앞당겨 지급한 데 이어 생계비 특별지원금을 200달러 인상할 예정이다. 플랫폼 종사자와 택시 기사 등 에너지 비용 부담 업종 종사자에 대한 추가 지원도 시행하고 있다.

태국은 6~9월 정부가 소비금액의 60%를 지원하는 매칭 보조금 정책을 추진할 예정이다. 지원 한도는 월 최대 1000바트이며, 복지카드 보유자 약 1300만명과 만 18세 이상 복지카드 미보유 국민 약 3000만명이 지원 대상이다.

프랑스는 운송·농어업·건설업 분야의 유류비 지원 기간을 8월까지 연장하고 방문 돌봄 근로자에 대한 주행거리 수당을 인상하는 한편 고용주의 연료비 보조금 비과세 혜택을 연 300유로에서 600유로로 확대했다.

문 관리관은 “재경관들이 현지에서 신속하게 전달해주는 정보들이 정부 대응에 많은 참고가 되고 있다”며 “우리 정부는 중동발 리스크에 적절히 대응하여 민생 물가를 안정적으로 관리해 나가고 있다”고 밝혔다.

다만 “현재 중동 지역의 상황은 여전히 불확실성이 높고, 향후 전개 양상에 따라 우리 경제 전반에 미치는 영향이 확대될 가능성도 배제할 수 없다”며 재경관들에게 긴장감을 갖고 관련 동향을 지속적인 모니터링 해 줄 것을 당부했다.