한국디지털자산수탁(KDAC)은 국세청의 ‘압류 가상자산 위탁 보관·관리 운영’ 사업 사업자로 선정돼 위탁계약을 체결하고 오는 6월부터 사업을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 지난 4월 관계부처 합동으로 발표된 ‘공공분야 가상자산 보유·관리체계 개선방안’의 후속 조치로 추진됐다. 국세청은 체납자로부터 압류한 가상자산의 보관·관리 체계를 마련하기 위해 사업을 진행했다.

사업은 민간 커스터디 운영체계 도입과 시범 운영을 통해 압류 가상자산 관리 모델을 구축하는 내용을 담고 있다. 국세청은 이를 통해 압류 가상자산의 보관·관리 절차를 운영할 계획이다.

국세청은 압류 가상자산을 보다 체계적으로 관리하기 위해 운영 프로세스 정비와 표준 운영지침 마련, 관련 교육 등을 추진할 예정이다.

KDAC에 따르면 이번 사업에는 국내 가상자산 수탁사업자들이 참여했으며, KDAC이 최종 사업자로 선정됐다.

조성일 KDAC 대표는 “국세청 사업에 참여하게 된 만큼 관련 요구사항을 반영해 운영 모델 구축에 협력할 계획”이라며 “안정적인 가상자산 보관·관리 체계 운영을 지원하겠다”고 말했다.