대중문화경제지 헤럴드경제와 최정상 종합영자신문 코리아헤럴드를 발행하는 (주)헤럴드는 대한민국의 우수/유망한 기업(기관/인물/브랜드)의 특색있는 기업문화의 경쟁력을 평가 점검해 소비자들에게 올바른 기준을 제시하기 위해 ‘2026년 대한민국 존경받는 기업 기관 인물 & 소비자가 좋아하는 브랜드 대상”을 시행합니다.

대한민국의 존경받는 기업/기관/인물 및 소비자가 좋아하는 브랜드를 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 헤럴드경제와 코리아헤럴드가 주최합니다.

본 대상은 상세내용은 아래와 같으니 많은 관심과 지원 바랍니다.

아 래 -

시상명 : 2026 대한민국 존경받는 기업 기관 인물 &

소비자가 좋아하는 브랜드 대상

주 최 : 헤럴드경제, 코리아헤럴드

주 관 : 월간파워코리아

- 일 정 -

응모신청 : 2026. 6. 1(월) ~ 2026. 6. 26(금)

서류심사 : 2026. 6. 1(월) ~ 2026. 6. 30(화)

최종발표 : 2026. 7. 15(수) 헤럴드경제 지면

- 응모(선정)대상 부문 -

- 시 상 식 -

시 상 식 : 2026. 7. 15(수) 15:00~16:00 예정

장 소 : 프레스센터 20층 내셔널프레스룸

참가대상 : 수상기업 임원 및 직원

- 기 타 -

자세한 내용은 헤럴드경제 홈페이지, 주관사 월간 파워코리아 홈페이지(영문) 및

파워코리아데일리 홈페이지(국문) 참조하시기 바랍니다.