‘심플리 2.0’ 연령 혜택 자동 적용 모바일·인터넷 자동 결합 ‘올인원’ SW수출 이어 통신 본업도 ‘차별화’ “고객 체감 통신 혁신도 이어갈 것”

LG유플러스가 요금제를 대개편한다. 기존 53종에 달하던 LTE·5G 요금제를 18종으로 단순화하고, 통합요금제 전 구간에 안심 옵션(QoS)을 적용한다. 그동안 접근성이 낮다는 지적을 받아 왔던 혜택 및 부가서비스는 이용자 요청 없이도 ‘자동 적용’된다.

홍범식 LG유플러스 사장은 최근 인공지능(AI) 소프트웨어 수출에 이어 통신 본업에서도 타 통신사와 차별화에 나설 방침이다.

28일 온라인 간담회에서 LG유플러스는 통신 요금 구조와 가입·이용 전 과정을 단순화하는 ‘심플리 2.0(Simply 2.0)’을 시작한다고 밝혔다.

심플리 2.0은 어렵고 복잡하다는 평가를 받았던 요금제, 결합 구조 등 통신 서비스를 단순화하기 위해 마련됐다. 핵심은 ▷5G·LTE 통합요금제 ‘데이터플랜’과 ‘플러스플랜’ ▷세그형 혜택 자동 적용 ▷모바일·인터넷·결합까지 통합한 올인원 상품 ▷5G 로밍 커버리지 확대 등이다.

▶통합요금제 53→18종 재편, 2만원대 데이터 무제한=우선 LG유플러스는 통합요금제 ‘데이터플랜(데이터 제한 있음)’과 ‘플러스플랜(데이터 무제한)’ 출시를 통해 53종의 5G·LTE 요금제를 18종으로 단순화했다. 특히 통합요금제에서는 전 구간에 데이터 안심 옵션(QoS)이 적용된다. 주요 요금제 안심 옵션은 ▷데이터플랜300㎆(월정액 2만8000원) 400Kbps ▷데이터플랜14㎇(5만5000원) 1Mbps ▷데이터플랜95㎇(6만8000원) 3Mbps ▷데이터플랜125GB(7만원) 5Mbps 등이다. 데이터플랜MAX(8만5000원) 이상 요금제는 속도 제한 없이 데이터를 이용할 수 있다.

연령별 혜택도 자동으로 적용된다. 세그형 혜택 자동 적용은 연령과 이용 특성에 맞춰 혜택이 자동으로 적용되는 구조다. 기존에는 키즈·청소년·청년·시니어 요금제를 별도로 선택해야 했다. 통합요금제에서는 일반 요금제 가입 이후에도 연령에 따라 혜택이 자동으로 변경된다.

예를 들어 데이터플랜9㎇(월정액 4만7000원)를 사용하던 청소년 고객은 매월 11㎇(제공량 소진 후 1Mbps로 이용) 소진 후, 20세가 되면 별도 신청 없이 4㎇ 데이터 추가 제공 혜택을 자동으로 적용받는 식이다.

▶유·무선 결합 혜택 동시 적용…5G 로밍 서비스 100개국 확대=이와 함께 LG유플러스는 유무선 결합 혜택을 동시에 적용하는 ‘올인원’ 상품도 출시했다. 올인원은 모바일과 인터넷에 각각 가입한 뒤, 별도로 결합을 신청해야 했던 기존 구조를 하나의 상품으로 통합한 상품이다.

이용자는 한 번의 가입으로 유·무선 서비스와 결합 혜택을 함께 적용받을 수 있다. 예를 들어 플러스플랜95 이상 요금제를 이용하는 고객은 500M급 인터넷을 추가 비용 없이 이용할 수 있다.

올인원 상품에 특화된 전용 인터넷 요금제 ‘너겟 올인원’도 출시된다. 너겟 올인원은 기존 인터넷 상품과 동일한 속도(100M·500M·1G)를 제공하면서도, 모바일 요금제와 결합 시 별도 신청 없이 자동으로 결합 혜택이 적용되는 게 특징이다. 올인원 전용 요금제는 가입과 동시에 결합 조건 충족 시, 할인 혜택이 자동 반영된다.

아울러 LG유플러스는 전 세계 100개국(자치령 포함·올해 5월 기준)에서 5G 로밍 서비스를 제공한다. 5G 스마트폰 이용자는 해외에서도 국내와 동일하게 통신 서비스를 이용할 수 있다.

이재원 LG유플러스 Consumer부문장은 “심플리는 복잡한 통신을 가장 쉬운 통신 경험으로 바꾸기 위한 LG유플러스의 고객 경험 혁신 방향”이라며 “고객의 목소리를 실제 변화로 연결하고, 통신 전반에서 고객이 체감하는 혁신을 이어가겠다”고 말했다.

고재우 기자