서울 오피스텔 전세가격이 상승세를 이어가면서 역세권 신축 주거형 오피스텔에 대한 관심이 높아지고 있다.

한국부동산원의 ‘오피스텔 가격동향 조사’에 따르면, 2026년 1분기 서울 오피스텔 전세가격은 0.24% 상승하며 2021년 4분기 이후 가장 높은 상승폭을 기록했다. 같은 기간 서울 오피스텔 월세 역시 0.75% 오르며 상승 흐름을 이어갔다.

업계에서는 아파트 전세 물량 감소와 가격 상승 영향으로 상대적으로 진입 부담이 낮은 오피스텔 수요가 늘고 있는 것으로 보고 있다. 특히 교통과 생활 인프라를 갖춘 신축 주거형 오피스텔 중심으로 관심이 이어지는 분위기다.

이런 가운데 오는 8월 입주 예정인 ‘강동역 SK 리더스뷰’가 주목받고 있다.

‘강동역 SK 리더스뷰’는 서울 강동구 길동 일대에 지하 6층~지상 20층, 3개 동, 전용면적 84~99㎡ 총 378실 규모로 조성된다. 단지 내 약 1만5000㎡ 규모의 판매시설도 함께 들어설 예정이다.

단지는 전용 84㎡ 이상 중대형 중심으로 구성됐으며, 일부 가전과 시스템 에어컨 등을 포함한 풀 퍼니시드 설계를 적용했다. 주방에는 삼성 비스포크 냉장고·냉동고·김치냉장고와 하이브리드 쿡탑, 전기오븐 등이 제공되며, 거실과 각 침실에는 시스템 에어컨이 설치된다.

교통환경도 갖췄다. 지하철 5호선 강동역과 길동역 이용이 가능하며, 천호대로·양재대로·올림픽대로·상일IC 등을 통해 서울 주요 지역 이동이 가능하다.

교육 및 생활 인프라도 인접해 있다. 천동초, 동신중, 강동구립도서관, 명일동 학원가 등이 가까우며, 강동성심병원과 현대백화점, 이마트, 롯데시네마 등 생활편의시설 이용도 가능하다. 주변에는 길동생태공원, 광나루한강공원, 올림픽공원 등 녹지시설도 위치해 있다.

또 고덕비즈밸리, 강동첨단업무단지 등 업무시설이 인접해 직주근접 수요의 관심도 예상된다.