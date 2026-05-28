서울 강서구 공항동 일원에 공급되는 ‘더 웨스트 마곡 데시앙’이 잔여세대 공급에 나선다.

단지는 지하 3층~지상 15층, 5개 동, 전용면적 40~84㎡, 총 450세대 규모로 조성된다. 1~4인 가구 수요를 고려한 중소형 중심 평면 구성을 갖췄으며, 시공은 태영건설이 맡는다. 올해 1월 착공에 들어갔으며 2028년 11월 준공 예정이다.

단지 인근에서는 국책 사업인 ‘김포공항 도시재생 혁신지구’ 조성 사업이 추진 중이다. 해당 사업은 김포공항 일대에 도심항공교통(UAM) 복합환승센터와 미래 모빌리티·항공 첨단산업 클러스터를 구축하는 프로젝트다. 여기에 방화뉴타운 정비사업도 진행 중이어서 일대 주거 환경 개선 기대감이 커지고 있다.

강서구청 통합신청사 이전도 예정돼 있다. 구청과 보건소, 구의회 등이 통합 이전을 추진하면서 행정타운 조성에 따른 생활 인프라 확충이 기대된다.

교통 환경도 갖췄다. 단지 도보권에는 지하철 5호선 송정역이 위치해 있으며, 한 정거장 거리의 김포공항역에서는 5호선·9호선·공항철도·김포골드라인·서해선 등 5개 노선을 이용할 수 있다. 이를 통해 여의도·마포·광화문 등 주요 업무지구 접근이 가능하며, 9호선 급행 이용 시 강남권 이동도 가능하다.

도로 교통망으로는 공항대로와 남부순환로 이용이 가능하며, 김포공항IC를 통해 올림픽대로·강변북로·인천국제공항고속도로 등 광역도로망 진입도 수월하다.

생활 인프라도 갖췄다. 단지 반경 1㎞ 내에 롯데백화점, 롯데몰, 롯데마트, 롯데시네마 등이 위치해 있으며, LG아트센터서울과 서울식물원 등 문화·여가시설 이용도 가능하다.

마곡지구와 인접한 직주근접 입지도 특징이다. LG사이언스파크를 비롯해 코오롱, 롯데 등 기업들이 입주한 마곡 R&D 산업단지 접근성이 우수하다. DL그룹의 마곡지구 사옥 이전 등 업무·상업 인프라 확장도 이어지고 있다.

단지는 중앙 데일리 메인가든 중심의 공원형 설계를 적용했으며, 피트니스센터, GX룸, 시니어룸, 맘스&키즈카페, 어린이집, 작은도서관 등 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다.

세대 내부에는 전열교환기와 플러시 아웃 시스템, 바닥 충격음 차단 구조 등을 적용했다. 이와 함께 IoT 기반 스마트홈 시스템과 고화질 CCTV, 확장형 주차공간 등을 도입해 주거 편의성을 높였다.

한편 ‘더 웨스트 마곡 데시앙’ 홍보관은 서울 강서구 공항대로 GMG엘스타 1층에 마련돼 있다.