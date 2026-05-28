기획처, 대구 성림첨단산업 방문해 추경 사업 점검 희토류 재자원화 양산 기반 구축…“공급망 내재화 속도”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 중국 의존도가 높은 희토류 공급망 안정화를 위해 재자원화 사업에 속도를 낸다. 올해 안에 희토류 재자원화를 위한 원료 100톤을 확보하고, 국내 양산능력 검증에도 착수한다는 계획이다.

임기근 기획예산처 차관은 28일 대구 달서구 소재 희토류 영구자석 제조기업 성림첨단산업을 방문해 핵심광물 재자원화 사업 추진 상황을 점검하고 현장 애로사항을 청취했다.

정부는 최근 글로벌 공급망 불안과 경제안보 이슈가 커지면서 희토류를 국가 전략자원으로 보고 공급망 대응 역량 강화에 나선 상태다. 희토류는 전기차·반도체 등 첨단산업 전반에 활용되는 핵심 소재로 공급 차질 시 산업 생산과 수출에 미치는 영향이 큰 품목이다.

이에 정부는 올해 본예산에 처음 반영한 핵심광물 재자원화 사업 가운데 희토류 분야를 별도로 지원하고 있다. 또 추가경정예산을 통해 희토류 재자원화 원료 확보 사업(60억원·100톤)과 국내 양산능력 검증 사업(20억8000만원)을 신규 반영했다.

정부는 이를 통해 폐영구자석 등에서 회수한 희토류 원료의 유통시장을 형성하고, 국내 재자원화 양산 기반을 조기에 구축한다는 구상이다. 특히 지난 21일 대외경제장관회의에서 특정국 수입 의존도를 2030년까지 50% 이하로 낮추는 공급망 구조개선 방안도 마련했다. 희토류는 2029년까지 3년간 집중 확보 대상 품목으로 관리된다.

이날 현장에선 폐영구자석 회수 체계 구축과 규제 개선 필요성도 제기됐다. 기업 측은 현재 폐영구자석 상당수가 회수되지 못하거나 해외로 유출되고 있다며 초기 단계 원료 수거 체계 구축을 위한 정부 지원이 필요하다고 건의했다. 순환자원 인정·지정 절차 등 제도 정비도 신속히 추진돼야 한다고 강조했다.

임 차관은 “희토류 재자원화 사업은 공급망 불안에 선제 대응하기 위해 긴급 편성된 신규 사업”이라며 “8월까지 인증 절차를 조속히 마무리하고 산업부·기후부 등 관계부처와 함께 규제 개선과 선행 절차 지원을 빈틈없이 추진하겠다”고 말했다.