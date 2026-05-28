[헤럴드경제=이원율 기자]러시아와 우크라이나 전쟁 중 러시아군 누적 사망자가 50만명에 육박한다는 영국 정보기관의 분석 결과가 나왔다.

27일(현지시간) 영국 BBC방송에 따르면 영국 정보기관 정부통신본부(HCHQ)의 앤키스트-버틀러 국장은 최근 취임 연설에서 러시아가 2022년 2월 우크라이나를 전면 침공한 후 약 50만명 병력이 전사한 것으로 추산된다고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다.

러시아와 우크라이나는 그간 상대국 사상자 추산치를 정기적으로 공개했다.

다만 자국민 사상자 규모에 대해선 정확히 밝히지 않았다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 2월 개전 후 우크라이나군 전사자가 약 5만1000명이라고 언급했다. 러시아 정부는 누적 사상자 수를 거의 공개하지 않는 모습이다.

BBC뉴스 러시아어판이 러시아 독립매체 메디아조나 등과 협력해 집계한 러시아군 전사자는 현재까지 22만3539명이다.

전쟁 발발 후 공식 발표와 언론 보도, 사회관계망서비스(SNS) 게시물, 묘지와 추모비 등을 토대로 신원이 확인된 사례가 이렇다. 다만, 조사팀은 실제 사망자 규모는 훨씬 클 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 군사 전문가들 또한 공개적으로 확인 가능한 사망자는 전체의 45~65% 수준일 것으로 예상 중이다. 그런 만큼, 실제 러시아군 전사자도 40만~50만명에 이를 수 있다는 분석도 나온다.

유럽, 러시아의 ‘전선 확대 가능성’ 우려

러시아와 우크라이나는 4년째 교전을 이어가고 있다. 최근 들어서는 다시 충돌 규모가 커지는 양상이다.

26일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 러시아가 우크라이나 전선의 교착 상태 돌파를 위해 전쟁 범위를 북대서양조약기구(NATO·나토) 국가로 확대할 수 있다는 우려도 유럽 전역에 퍼지고 있다고 연합뉴스는 전하기도 했다.

실제로 러시아는 최근 들어 발트 3국(리투아니아·라트비아·에스토니아)과 북유럽 국가를 향한 위협 수위를 높이는 분위기다. 라트비아에 대해선 우크라이나의 드론 운용을 지원하고 있다고 주장, ‘의사결정 센터’를 폭격할 수 있다고 위협했다. 리투아니아에서는 벨라루스에서 발사된 것으로 추정되는 러시아 드론으로 인해 공습 경보가 울리기도 했다.

러시아 국방부는 우크라이나 드론 생산에 협력하는 것으로 추정되는 유럽 8개국 기업들의 주소를 공개하고, 우크라이나에 대한 지원을 멈추지 않는다면 ‘예측 불가능한 결과’와 ‘급격한 사태 악화’가 있을 수 있다고도 경고했다.

다만, 러시아가 실제로 유럽 공격을 준비하는 군사적 징후는 포착되지 않았다.