국가보훈대상자·유가족 대상 현충원 참배 이동 편의 제공...버스 5대 운영·보험 가입·간식 지원 등 세심한 예우 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 6월 호국보훈의 달과 제71회 현충일을 맞아 국가를 위해 헌신한 국가보훈대상자와 유가족들이 보다 편리하게 국립서울현충원을 참배할 수 있도록 단체 수송을 지원한다고 밝혔다.

이번 지원은 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고, 유가족들의 이동 불편을 덜어 실질적인 예우를 다하기 위해 마련됐다.

신청은 ▷전몰군경유족회 강북구지회 ▷미망인회 강북구지회 ▷강북구청 복지정책과 전화 또는 방문을 통해 가능하며, 6월 5일 오전까지 추가 접수도 진행할 예정이다.

구는 서울지방보훈청 차량 2대와 강북구청 차량 3대 등 총 45인승 버스 5대를 운영해 참배객들의 이동을 지원할 계획이다.

아울러 참배에 참여하는 유가족 전원에게는 단체 여행자보험 가입을 지원하고, 도시락과 떡 등 간식도 제공하는 등 편안하고 안전한 참배가 이뤄질 수 있도록 세심히 준비할 방침이다.