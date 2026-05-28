5~7세 대상 녹색소비 체험 프로그램 운영... 유아 눈높이 맞춘 실습, 역할극 등 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구가 5~7월 도봉녹색구매지원센터에서 지역 내 유아를 대상으로 녹색소비 체험 프로그램을 운영한다.

이번 프로그램은 유아기(5~7세)에 친환경 소비문화를 직접 경험하게 함으로써 일상에서 환경을 지키는 습관을 체득할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

앞서 구는 지난 4월 도봉구 지역 내 유아 기관을 대상으로 신청을 받고 18개 어린이집을 모집했다.

프로그램은 ‘녹색제품 알아보기 및 찾기’와 ‘녹색마트 체험하기’ 등 아이들의 흥미를 유발할 수 있는 실습 위주의 교육 과정으로 구성됐다.

먼저 ‘녹색제품 알아보기 및 찾기’에서는 환경마크와 우수재활용(GR) 마크 등 친환경 인증 마크를 놀이를 통해 알아본다.

‘녹색마트 체험하기’는 가상 마트 역할극을 통해 물건 구매가 환경에 미치는 영향을 생각해 보고 올바른 소비 습관을 자연스럽게 체득해 볼 수 있도록 구성됐다.

구 관계자는 “이번 체험 교육이 아이들의 지속 가능한 소비 습관을 길러 주는 데 밑거름이 될 것”이라며 “앞으로도 이와 같은 프로그램을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.