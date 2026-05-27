27일 2종 신규 상장 증권사 신용 담보로 운영

[헤럴드경제=김지윤 기자] 미래에셋증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 일일 수익률을 각각 두 배로 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수증권(ETN) 2종을 27일 신규 상장했다고 밝혔다.

해당 상품은 ‘미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN’과 ‘미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목 ETN’이다.

두 상품은 각각 한국거래소가 산출하는 ‘KRX 삼성전자 TR 레버리지 지수’와 ‘KRX 하이닉스 TR 레버리지 지수’의 일간 수익률 변동에 따라 ETN 지표 가치가 변동한다.

ETN은 발행 증권사 신용을 담보로 사전에 약정된 기초지수 수익률의 지급을 발행사가 약속하는 상장지수증권이며, 상장 이후 일반 주식과 동일하게 매매된다.

상장지수펀드(ETF)는 지수를 추종하는 실물 포트폴리오를 구성하는 반면, ETN은 기초지수 수익률을 지급하겠다는 약속(계약)으로 운영된다. ETF는 자산이 별도 보관돼 운용사가 파산해도 자산 보호가 가능하지만, ETN은 발행사(증권사) 신용에 따라 원금 손실 위험이 있다.

미래에셋증권 관계자는 “ETN은 자산 운용의 결과가 기초지수 수익에 미치지 못할 위험, 즉 펀드에 존재하는 추적오차 위험 없이 제비용을 제외한 기초지수 수익을 그대로 누릴 수 있다는 장점이 있다”고 강조했다.

이어 “이번 상품은 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 레버리지 투자 수요를 ETN 구조로 활용할 수 있도록 한 상품”이라며 “ETN 제비용이 일부 유사 ETF의 총보수보다 높게 보일 수 있으나, 투자자 입장에서 실제 성과에 반영되는 비용 구조를 종합적으로 확인해 볼 필요가 있다”고 말했다.