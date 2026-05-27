새로엠에스, 과기정통부 ‘ICT R&D 바우처 지원과제’ 선정

말로 하는 AI 기반 대화형 비대면 진료키오스크가 개발된다. 기존 터치스크린 진료키오스크를 보다 정밀하게 하고 이용하기 쉽도록 만드는 작업이다.

새로엠에스(대표 강규성)는 과학기술정보통신부 ‘2026년 ICT 전략 융합 R&D 바우처 지원사업’ 대상 기업으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이 회사는 일동제약 계열 헬스케어 플랫폼 기업이다. 사업은 ICT 전략기술 분야에 도전하는 중견·중소기업의 기술 난관을 해소하고 R&D역량을 강화하도록 바우처 형식으로 지원해준다.

새로엠에스는 비대면 진료중개 서비스 운영경험과 IT·플랫폼 기술로 비대면 진료용 키오스크 ‘새로닥터’를 개발·공급하고 있다.

새로닥터는 의료기관을 방문하지 않고 간단한 조작만으로 원격 영상진료를 받을 수 있게 하는 장치다. 지정된 약국으로 처방전도 전송해준다.

진료과목과 의료진을 선택할 수 있으며, 진료 후 비용결제는 물론 약국과 연계한 처방전 전송 및 조제약 수령지(약국) 선택 등 ‘올인원’ 형태의 비대면 서비스를 한다. 현재 의료서비스 취약지역, 경로당, 요양원, 복지시설 등에 보급돼 호응을 얻고 있다.

새로엠에스는 “고령자에 특화된 음성인식 기술을 통해 말로 조작이 가능한 비대면 진료키오스크와 검색증강생성(RAG) 기반의 AI기술을 적용한 건강상담 기능 등을 개발할 방침”이라며 “보다 편리하게 보건·의료 서비스를 이용할 수 있도록 기술 개발과 서비스 개선에 초점을 두고 있다”고 했다.