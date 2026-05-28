광양푸르지오센터파크가 회사보유분과 일부 잔여세대를 대상으로 계약 프로모션을 진행 중이라고 밝혔다.

단지는 전라남도 광양시 광양읍 용강리 일원에 조성됐으며 지난해 준공됐다. 회사 측에 따르면 올해 3월 기준 입주가 진행 중이며 일부 잔여 물량 공급이 이어지고 있다.

현재 공급 대상은 일부 회사보유분과 잔여세대로, 전용 84㎡ 및 105㎡ 일부 타입을 중심으로 상담과 계약이 진행되고 있다고 설명했다.

회사 측은 최근 신규 아파트 공급 감소와 분양가 상승 기조 속에서 준공된 신축 단지에 대한 관심이 이어지고 있다고 설명했다.

전라남도 지역의 신규 공급 규모는 감소 추세를 보이고 있다. 광양시 역시 예정 공급 물량이 제한적인 수준으로 파악되며, 이에 따라 기존 신축 단지를 중심으로 수요가 유지될 가능성이 있다는 분석도 나오고 있다.

평형 구성 측면에서는 중소형 중심 공급이 이어지는 가운데 일부 대형 평형 공급 비중은 과거 대비 감소한 것으로 나타났다.

광양푸르지오센터파크는 현재 계약 고객을 대상으로 프로모션을 운영 중이다. 회사 측에 따르면 일부 계약 고객에게는 승용차 제공 혜택이 포함되며, 적용 대상과 기준 등 세부 내용은 견본주택 방문 또는 상담을 통해 확인할 수 있다.

분양 관계자는 “현재 일부 회사보유분과 잔여세대를 중심으로 공급을 진행하고 있으며 계약 프로모션도 함께 운영 중”이라고 말했다.