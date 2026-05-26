시장서 돌멍게·새우 등 구매해 식사…상인들과 대화

[헤럴드경제=김현경 기자] 이재명 대통령이 26일 부산 자갈치시장을 찾아 상인들과 시민들을 만났다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 김혜경 여사와 함께 자갈치시장을 찾아 소통 행보를 했다고 밝혔다.

이 대통령은 시장에 들어서며 상인들과 시민들을 향해 손을 들어 반갑게 인사했다.

이 대통령 부부는 시장 1층의 점포를 둘러보며 자연산 돌 멍게와 한치, 갑오징어, 타이거 새우, 해삼, 자연산 전복과 독도 새우 등을 온누리상품권으로 직접 구매했다.

시민들과 상인들의 쏟아지는 악수와 사진 촬영 요청에도 적극 응했다.

한 상인은 이 대통령에게 “악수를 하려고 손을 씻고 기다리고 있었다”고 말했고, 또 다른 상인은 김 여사를 향해 “너무 예쁘시다”, “자갈치시장을 많이 도와달라”고 말했다고 강 수석대변인이 전했다.

이 대통령 부부는 시장 2층 식당가에 있는 ‘키다리식당’에서 참모진과 함께 1층 상점에서 구매한 해산물과 회로 저녁 식사를 했다.

이 대통령은 맞은 편에 앉은 시장 조합장이 중국인 관광객을 비롯해 부산을 찾는 외국인 관광객이 늘어나 시장에 다시 활기가 돌고 있다면서도 여전히 어려운 상황이라며 지원과 관심을 요청하자 공감을 표하기도 했다.

식사를 마친 이 대통령 내외는 식당 주변에서 기다리고 있던 많은 시민과도 일일이 인사를 나눈 뒤 시장을 떠났다.

이 대통령은 앞서 이날 오후 경남 창원시 진해구에서 미래국방전략위원회 회의를 주재하고 해군의 3000톤급 잠수함인 신채호함을 방문한 뒤 부산으로 이동했다. 신채호함에선 대비 태세를 점검하고 승조원들을 격려했다.

이 대통령은 이날 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 “사고 수습과 부상자 치료에 만전을 다하라”고 지시했다.