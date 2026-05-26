“무소속 후보 TV 토론회 제외” 유감

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 무소속으로 출마한 기업인 김창주 여수시장 후보가 26일 후보직 사퇴를 선언했다.

김 후보는 이날 자신의 선거사무소에서 사퇴 기자회견을 열어 “선관위는 무소속 후보인 저에게 시민 앞에서 정책과 비전을 말할 최소한의 기회조차 허락하지 않았다”며 “무소속 후보에게 토론은 생명인데 정당 소속이 아니면 시민 앞에 설 자격조차 없는 것이냐”고 반문했다.

공직선거법상 무소속 후보는 TV 토론회 참석을 위해 선거운동 시작 30일 전까지 중앙선관위 인정 여론조사에서 5% 이상의 지지율을 얻어야 한다.

그러나 이번 여수시장 선거에서는 중앙선관위가 인정한 여론조사 자체가 단 한 차례도 실시되지 않았다고 김 후보는 주장했다.

그는 “기준은 있었지만 기회는 없었다”며 “처음부터 무소속 후보는 시민 앞에 설 수 없도록 막혀 있었다”고 목소리를 높였다.

김 후보는 끝으로 “여수가 무너지는 것은 여수에 가능성이 없어서가 아니라, 그 가능성을 살려내지 못한 정치와 리더십의 실패였다”면서 “행정만이 아닌 경영과 혁신으로 여수를 다시 살리고 싶었다”고 안타까워했다.

김 후보의 사퇴로 여수시장 선거는 민주당 서영학, 조국혁신당 명창환, 무소속 원용규 후보까지 3파전으로 치러진다.