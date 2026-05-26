[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 26일 “굳건한 한미 동맹을 기반으로 건조하게 될 핵 추진 잠수함은 우리 한반도에 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징”이라고 밝혔다.

이 대통령은 경남 진해 해군잠수함사령부에서 제1회 미래국방전략위원회를 주재하고 “앞으로 한미 간 긴밀한 협의를 통해 전시작전권 회복 로드맵을 완성해 나갈 것”이라면서 이같이 말했다.

이어 핵추진잠수함에 관해 “대한민국 방위 산업 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것”이라고 평가했다.

이 대통령은 “전작권 회복은 자주국방의 핵심 요소로서 대한민국이 한반도를 방어하는 주체로 그 위상을 더욱 분명하게 되는 계기가 될 것”이라고 전망했다.

이 대통령은 현대전 양상이 급변하고 있다며 국방 분야의 첨단 과학기술 전환도 주문했다.

그는 “단순히 병력 숫자의 우위가 아니라 인공지능과 빅데이터로 상황을 판단하고 드론과 로봇이 전투를 치르는 미래형 전장으로 진화하는 시대”라며 “우리의 기술과 무장력이 핵심적인 기준이 될 것”이라고 말했다.

이어 “국방 전환에 첨단 과학기술을 접목해 미래전에서 언제나 상대를 압도할 수 있는 스마트 강군으로 도약해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “민간의 전문성과 창의성이 정부의 실행력과 결합될 때 더욱 큰 시너지를 내게 될 것”이라며 “저 역시 위원장으로서 논의되는 내용을 각별하게 챙기고 관련한 지원도 아끼지 않겠다”라고 말했다.

아울러 이 대통령은 “우리나라는 우리 힘으로 스스로 지킨다는 의지를 바탕으로 대한민국 국방의 미래를 위해서 지혜를 모으는 의미 있는 시간이 되기를 바란다”며 “스스로 방어하지 못하는 나라, 상정할 수가 있겠나. 국가가 스스로 방어하는, 즉 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습”이라고 강조했다.

이날 열린 미래국방전략위원회는 국방·안보 분야의 다양한 전문가들이 대한민국을 전방위적 위협으로부터 안전하게 지킬 수 있는 강력한 자주국방력 건설에 필요한 정책과제들을 논의하기 위해 마련됐다.

안규백 국방부 장관은 첫 번째 안건으로 ‘핵추진잠수함 개발 기본계획’을 발표했다.

이 대통령이 2025년 10월 한미 정상회담에서 트럼프 대통령으로부터 대한민국의 핵추진잠수함 획득에 대한 지지를 끌어낸 후, 지난 7개월 동안 국방부가 관계부처와 협의해 완성한 것이다.