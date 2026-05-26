서울 용산구 한남동에 공급되는 시니어 레지던스 ‘소요한남 by 파르나스’가 26일까지 청약 접수를 진행한다.

단지는 서울시 용산구 한남대로 일원에 들어서며 지하 5층~지상 7층, 연면적 약 3만9000㎡ 규모로 조성될 예정이다. 총 111가구 규모이며 시공은 포스코이앤씨가 맡는다.

청약은 25~26일 이틀간 진행되며 당첨자 발표는 27일 예정이다. 정당계약은 28일부터 30일까지 진행된다.

소요한남 by 파르나스는 시니어 레지던스를 기반으로 운영 서비스와 커뮤니티 기능을 함께 계획한 형태다. 운영에는 파르나스호텔의 서비스 운영 경험을 반영해 컨시어지와 생활 지원 프로그램 등을 제공할 예정이다. 또한 헬스케어 분야에서는 차움 및 차헬스케어와 연계한 서비스 구성을 계획하고 있다.

공간 구성은 주거 공간과 공용시설의 기능 분리를 고려해 설계됐다. 전용 커뮤니티 공간과 공용시설을 마련했으며, 생활 지원과 여가 활동을 위한 공간도 함께 조성될 예정이다.

커뮤니티 시설로는 로비, 라운지, 다이닝 공간과 함께 운동 및 웰니스 시설, 입주민 편의시설 등이 계획됐다. 운영 프로그램과 서비스 구성은 향후 운영 과정에서 조정될 수 있다.

또한 모바일 기반 플랫폼을 통해 생활 서비스와 일부 운영 기능을 이용할 수 있도록 준비 중이다.

단지가 들어서는 한남동 일대는 도심 접근성과 생활 인프라를 갖춘 지역으로 평가된다. 인근에는 의료시설과 문화시설, 공원 등이 위치해 있으며 지하철 6호선 한강진역과 경의중앙선 한남역 등을 이용할 수 있다.

한편 소요한남 by 파르나스 갤러리는 서울 용산구 이태원동 일원에서 사전 예약제로 운영되고 있다.