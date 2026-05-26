학자금 대출 성실상환자 채무 지원 IT 꿈나무에 2년간 6000만원 지원

[헤럴드경제=김광우 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 한국장학재단과 손잡고 취약계층 청년을 돕고, 미래 IT 인재를 육성하는 데 총 75억1000만원을 기부했다고 26일 밝혔다.

두나무는 지난 2021년 11월 한국장학재단과 ‘푸른등대 두나무 기부장학사업’을 위한 업무 협약을 체결하고 70억원을 기탁한 바 있다. 이어 2023년에는 4억5000만원을 추가로 후원하며 총 74억5000만원의 재원을 마련했다. 2022년부터 2024년까지 취약계층 청년들을 위한 신용회복 지원 사업을 전개했다.

사업을 통해 학자금 대출을 성실히 상환해 온 만 39세 미만 청년 7317명이 인당 최대 200만원의 채무 지원을 받았다. 지원 결과, 잔여 채무가 200만원 이하여서 두나무 지원금만으로 대출을 전액 완제한 인원은 총 2942명으로 집계됐다.

특히 스스로 잔여 채무를 모두 상환한 자발적 완제 인원도 557명에 달해, 총 3499명의 청년이 대출 부담을 덜어내게 됐다. 아울러 본 사업을 통해 신용 회복 지원뿐만 아니라, 취약계층 대학생 1250명에게 10억원 규모의 디지털 교육 기기 보급도 함께 이루어졌다.

두나무는 자체 블록체인 컨퍼런스인 ‘업비트 D 컨퍼런스(UDC)’와 연계한 기부장학사업을 통해 IT 꿈나무 양성에도 힘을 보탰다. 두나무는 2025년부터 UDC 등록비 수익금을 IT 및 블록체인 관련 진로를 꿈꾸는 대학생을 위한 장학금으로 환원하며, 2년간 6000만원을 생활비 장학금으로 지원했다.

두나무는 지난 21일 한국장학재단 서울사무소에서 ‘2026년도 푸른등대 두나무 UDC 기부장학금 장학증서 수여식’을 개최하고, 미래 인재로 성장할 장학생들을 격려하는 자리를 가졌다.

이날 수여식에 참석한 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)는 “이번 장학금이 미래 기술 산업을 이끌 장학생들에게 꿈을 향해 나아가는 의미 있는 디딤돌이 되기를 바란다”며 “두나무 역시 미래 인재들과 함께 성장하며, 기술이 사회에 선한 변화를 만들어갈 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편 두나무는 디지털자산 이해도를 높이기 위해 두나무가 기획한 세대별 맞춤형 교육 프로그램 ‘업클래스(UP Class)’를 운영하고 있다. 지난해 9월부터 운영된 ‘업클래스’의 시니어 특화 과정 ‘업클래스 시니어’의 경우 3월까지 총 148회차 교육이 진행됐으며, 누적 인원은 2570명에 달한다.