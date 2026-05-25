조별리그부터 토너먼트까지 승리 수당도 별도 지급…‘역대 최대 돈잔치’ 선수들 가족들에게도 호텔 숙박 및 경기장 입장권 제공

[헤럴드경제=김영철 기자] 대한축구협회가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나서는 태극전사들에게 역대 원정 월드컵 최고 성적 경신을 독려하기 위해 역대 최대 포상금을 내걸었다.

축구협회는 2026 FIFA 북중미 월드컵 본선에 출전하는 국가 대표팀 선수단을 위한 포상금 및 지원 기준을 확정해 25일 발표했다.

협회는 “포상금 지급안은 대회 출전국 확대(32개국→48개국)와 32강 토너먼트 신설 등 대회 방식의 변화를 반영해 마련했다”라며 “상위 라운드에서 승리할수록 더 많은 포상을 받는 ‘성과 비례형 보상 체계’를 강화했다. 전체 포상금 지급 예산 역시 대폭 올렸다”라고 설명했다.

먼저 월드컵 최종 명단에 포함된 26명의 선수 전원에게는 1인당 5000만원의 기본 수당을 준다. 이는 4년 전 카타르 대회 때 2000만원보다 3000만원 오른 금액이다.

조별리그를 통과해 토너먼트에 진출하면 포상금도 단계별로 확대된다. 카타르 대회 때 16강 1억원, 8강 2억원, 우승 5억원으로 책정됐지만 이번 북중미 대회에선 단계별 금액이 늘었다.

우선 32강에 오르면 1억원을 주는 것을 시작으로 16강 2억원, 8강 3억원, 준결승 4억원, 3위 4억5천만원, 준우승 5억원, 우승 6억원의 포상금이 책정됐다. 조별리그를 통과한 뒤 토너먼트를 한 계단씩 오를 때마다 1억원씩 늘어나는 구조다.

이와는 별도로 경기별 승리 수당도 단계별 가산 방식이 도입됐다.

기존에는 라운드에 상관 없이 승리하면 3000만원을 줬지만 이번 대회부터는 조별리그(승리 3000만원·무승부 1000만원)와 토너먼트에 차등을 뒀다.

토너먼트에 진출하면 승리 수당이 상위 라운드로 갈수록 누적 가산돼 ▷32강 승리 5000만원 ▷16강 승리 8000만원 ▷8강 승리 1억4000만원 ▷준결승 승리 2억원 ▷결승 승리 3억원을 준다.

조별리그에서 3승을 하고 역대 원정 월드컵 최고 성적인 16강에 오르면 태극전사들은 기본 수당과 승리 수당, 포상금으로 3억 9000만원을 챙길 수 있다. 8강에 오르면 총액은 5억 8000만원까지 뛰어오른다.

포상금과 별도로 태극전사들의 동기 부여와 심리적 안정 유지를 위한 ‘선수단 가족 초청 지원 프로그램’도 운영된다.

협회는 26명의 태극전사 전원에게 선수 1인당 개최 도시 호텔의 2인실 객실 2개를 제공하고, 선수 가족들이 조별리그 1차전부터 마지막 경기 때까지 현지에서 경기를 관전할 수 있도록 선수당 매 경기 2장씩 일등석 티켓을 주기로 했다.

여기에 협회는 대표팀이 최상의 컨디션을 유지하도록 미국 솔트레이크시티 사전 캠프에서 조별리그 1∼2차전이 치러지는 멕시코 과달라하라까지 전세기를 띄우기로 했다.