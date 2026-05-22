최근 분양시장에서 상품성과 주거 경험을 강화한 고급 주거상품에 대한 관심이 이어지고 있다. 단순한 고급 마감 경쟁을 넘어 입지와 설계, 커뮤니티, 생활 편의성 등을 종합적으로 고려하는 수요가 확대되면서 차별화된 상품 구성이 주목받는 분위기다.

업계에서는 시장 환경 변화 속에서도 희소성과 완성도를 갖춘 단지를 중심으로 수요가 이어지고 있다고 보고 있다. 특히 공간 활용성과 프라이버시, 커뮤니티 구성 등 실제 거주 만족도를 높이는 요소들이 주요 선택 기준으로 자리 잡고 있다는 분석이다.

최근 서울과 부산 등 주요 지역에서는 이러한 흐름이 일부 청약 시장에서도 나타나고 있다. 차별화된 설계와 입지 경쟁력을 갖춘 단지들이 상대적으로 안정적인 관심을 이어가며 고급 주거 수요를 형성하는 모습이다.

이러한 가운데 부산 수영구 민락동 옛 MBC 부지에 공급 예정인 ‘알티에로 광안’이 차별화된 설계와 상품 구성을 바탕으로 공급을 준비하고 있다.

알티에로 광안은 지상 최고 27층, 전용면적 151~191㎡, 총 366세대 규모로 조성될 예정이다. 단지명인 ‘ALTIERO’는 이탈리아어로 ‘고귀한’, ‘최정상’을 의미하며, 이를 바탕으로 공간 구성과 주거 품질 완성도를 높인 상품을 선보인다는 계획이다.

단지는 최근 공동주택 시장에서 중요도가 높아진 주차 환경을 고려해 세대당 약 2.6대 수준의 주차 계획을 적용했다. 대형 평형 중심 구성과 생활 편의성을 함께 고려한 설계가 특징이다. 설계와 디자인에는 글로벌 협업이 적용된다. 외관 디자인에는 글로벌 설계사 퍼킨스 이스트만(Perkins Eastman)이 참여하며, 조경은 조경설계사무소 PWP와 협업한다. 여기에 조명 설계를 더해 단지의 공간 완성도와 경관 연출을 강화할 계획이다.

커뮤니티 구성에도 차별화를 더했다. 단지에는 프라이빗 인피니티풀과 피트니스 공간, 컨시어지 서비스 등 입주민 편의와 생활 경험을 고려한 시설이 계획돼 있다. 입지 측면에서는 광안 생활권 이용이 가능하며, 광안대교를 통해 해운대와 센텀시티 등 동부산 주요 권역 이동이 가능하다. 광남로를 통한 부산 전역 접근성도 갖춰 생활 편의성과 이동 여건을 함께 고려했다.

분양 관계자는 “최근 주거시장은 단순한 마감 수준보다 공간 구성과 프라이버시, 생활 편의성 등 실거주 경험 전반에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “차별화된 설계와 상품 구성을 통해 다양한 주거 수요를 반영한 단지로 조성할 계획”이라고 말했다.

한편 ‘알티에로 광안’ 갤러리는 부산 해운대구 우동에 마련되며, 오는 6월 공급 예정이다.