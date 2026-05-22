19~21일 진행, 54개 팀·115명 참가 AI 에이전트 개발, 정재헌 CEO 방문 총 4팀 수상…실제 업무 적용 추진

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 인공지능(AI)을 통한 일하는 방식 개선에 나섰다. 인공지능 전환(AX) 챌린지를 통해 AI 에이전트를 개발하고, 이를 실제 업무에 적용키로 했다.

SK텔레콤은 전사 AX 가속화를 목표로 한 사내 AI 해커톤 ‘AX 챌린지’를 완료했다고 22일 밝혔다.

AX 챌린지는 지난 19일부터 21일까지 ‘일상을 바꾸는 AI’를 주제로 개최됐다. 여기서는 현장 경험이 풍부한 구성원들이 주도해 AI 에이전트를 기획·구현하고, 고객 경험과 업무 생산성을 향상하기 위해 머리를 맞댔다. AX 챌린지 현장에는 정재헌 SKT CEO가 직접 방문하기도 했다.

AX 챌린지에는 총 54개 팀, 115명이 기획서를 제출했다. 참가자 중에는 비개발 조직 구성원 참여 비율이 50%에 달했다. 누구나 손쉽게 AI 에이전트를 만들 수 있는 환경과 도구가 제공된 덕분이다.

이중 온라인 예선을 통과한 20개 팀은 19~20일, 양일간 본선을 치렀다. 참가자들은 첫째 날인 ‘빌드 데이’ 때 데모 페이지를 개발했다. 둘째 날 ‘데모 데이’ 때는 완성된 서비스를 시연하고 발표했다.

21일 진행된 최종 결선에서는 ▷에이닷 오토 품질 관리 시스템 ‘오토파일럿’ ▷앱 화면 분석 및 조작 위치 시각 안내 ‘T-Care AI 에이전트’ ▷고객 경험 기반 페르소나 생성 및 서비스 개선점 도출 ‘AI 페르소나 시뮬레이션 에이전트’ ▷인프라 장애 감지·대응 ‘MA-IA’ 등 총 4개 팀이 우수작으로 선정됐다.

해커톤에서 개발된 서비스들은 향후 SKT 사내 AX 지원 플랫폼인 ‘AXMS’와 연계해 정식 개발된다. 나아가 전사 업무 현장에 확대 적용될 예정이다.

정재헌 SKT CEO는 “해커톤은 고객 관점에서 서비스를 되돌아보고, AI로 일하는 방식을 개선하자는 취지로 마련했다”며 “AX를 향한 구성원들의 뜨거운 열정이 혁신의 씨앗이 될 수 있도록 정례적으로 사내 해커톤을 개최할 것”이라고 말했다.