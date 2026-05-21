[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 신지·문원 부부가 신혼집을 공개했다.

22일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 가정의 달을 맞아 부부 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 신지·문원 부부가 출연해 달콤한 신혼 일상을 선보일 예정이다.

특히 신지보다 7살 연하인 새신랑 문원이 예상 밖의 행동으로 모두를 놀라게 했다고 전해져 관심이 쏠린다.

앞서 신지·문원 부부는 ‘편스토랑’을 통해 결혼 전 함께 생활 중인 3층 신혼집을 처음 공개한 바 있다.

이날 방송에서는 신지가 무전기를 들고 남편을 찾는 모습이 공개된다. 앞선 방송에서 신지는 “집이 3층이라 무전기를 사용하게 됐다”고 설명했는데 이날 역시 무전기로 “자기야”를 외치며 문원을 불렀다.

하지만 평소와 달리 문원이 아무 대답도 하지 않자 신지는 의아해하며 한참 모니터를 바라봤다. 공개된 화면에는 무려 11대의 CCTV가 집 안 곳곳을 비추고 있어 모두를 놀라게 했다.

출연진은 “무전기도 부족해서 CCTV까지 설치한 거냐”며 웃음을 터뜨린다. 이에 신지가 황급히 이유를 털어놨다.

이날 문원은 신지를 위한 특별한 서프라이즈 선물도 준비한다.