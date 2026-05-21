여름철 집중호우·태풍 대비 현장 대응 강화… 침수 취약지역 집중 관리 수방시설 사전 점검 완료… 양수기·차수물품 전진 배치 및 자재 거점 4곳 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구가 2026 풍수해 재난안전대책본부를 본격 가동하여 여름철 집중호우와 태풍 등 풍수해에 선제적으로 대응하고 구민의 생명과 재산을 보호에 나선다.

최근 기후변화로 국지성 집중호우와 돌발성 재난이 빈번해짐에 따라 구는 인명피해 예방을 최우선 목표로 삼고 침수 취약지역과 재해약자 보호 중심의 현장 대응체계를 한층 강화했다.

우선 풍수해 피해 최소화를 위해 양수기, 자동경보장치, 수위관측시스템 등 주요 수방시설에 대한 사전 점검과 시험 가동을 완료했다. 침수 우려지역에는 양수기와 모래함을 전진 배치하고, 경량 차수제품 등 수방자재를 동 주민센터와 관련 부서에 사전 배부해 긴급 상황 시 즉각 대응할 수 있도록 했다.

또, 신속한 대응을 위해 지역별 자재 거점공간 4곳을 조성·운영한다. 해당 거점에서는 양수기와 모래마대 등 수방자재를 즉시 공급받을 수 있어 초기 대응력을 높일 것으로 기대된다.

주민 대상 홍보도 강화한다. 양수기 사용법과 홍제천 대피요령 등을 담은 홍보영상을 제작해 SNS(유튜브)와 QR코드로 제공하고, 주민들이 재난 상황에 능동적으로 대응할 수 있도록 지원할 계획이다.

집중호우가 예상될 경우에는 ‘침수 예·경보제’를 통해 재난안전 문자를 발송하고, 돌봄공무원·통반장·동행파트너 등이 즉시 현장 대응에 나서 반지하주택 거주자 등 재해약자의 신속한 대피를 지원한다. 아울러 비상연락체계를 통해 기상 및 현장 정보를 실시간으로 공유한다.

특히 지하주택 침수 등 위급 상황 발생 시 119와 즉시 연결되는 ‘종로 비상벨’ 사업을 본격 확대해 재난 대응 안전망을 강화한다. 해당 시스템은 초기 구조 요청과 대피 지원에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이와 함께 본격적인 우기를 앞두고 하수관로와 빗물받이에 대한 준설·청소를 집중 실시하고 있다. 침수 우려지역과 중점관리구역을 수시 점검해 퇴적물과 쓰레기를 사전에 제거함으로써 집중호우 시 원활한 배수 기능을 유지하도록 관리 중이다.

종로구 관계자는 “기후위기로 인한 예측 불가능한 집중호우에 대비해 예방 중심 대응체계를 더욱 강화하고 있다”며 “올여름 단 한 건의 인명피해도 발생하지 않도록 현장 중심의 철저한 대비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.