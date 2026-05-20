[헤럴드경제=김아린 기자] 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 정용진 신세계그룹 회장이 모욕과 명예훼손 등 혐의로 20일 경찰에 고발당했다.

시민단체 서민민생대책위원회는 이날 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표를 처벌해달라고 서울경찰청에 고발장을 제출했다.

스타벅스코리아는 지난 18일 ‘탱크 텀블러’ 시리즈를 홍보하면서 ‘탱크데이’ ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용했다.

서민민생대책위는 이를 문제 삼아 “5·18 민주화운동 당시 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다”며 “매우 부적절한 이벤트로 5·18 민주화운동 유족과 광주 시민 그리고 국민에 대한 모욕, 명예훼손에 해당한다”고 주장했다.

논란이 확산되자 정 회장은 19일 사과문을 통해 “5.18민주화운동 기념일에 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 밝혔다.

전 회장은 논란과 관련해 손 전 회장을 경질하고 담당 임원을 해임했다.