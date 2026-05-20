[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이민기 측이 세무조사 결과와 관련해 입장을 밝혔다.

이민기 소속사 상영이엔티는 20일 입장문을 통해 “국세청의 조사 결과를 존중한다”며 “부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부했다”고 밝혔다.

다만 구체적인 조사 경위 및 부과된 추징금 규모는 공개하지 않았다.

소속사는 이민기가 데뷔 후 세법을 준수하며 성실하게 납세의 의무를 이행했고, 고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루 등은 전혀 없었다고 해명했다.

상영이엔티는 “이번 세무조사 결과는 법인 운영 과정에서의 비용 처리 기준에 대해 세무 당국과 당사 간의 세법 해석 차이로 인해 발생한 사항”이라며 “최근 진행된 세무조사 과정에서도 관련 자료를 투명하게 제출하며 조사에 성실히 임했다”고 말했다.

소속사는 “많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 세무 및 회계 관리 체계를 더욱 면밀히 점검하겠다”며 “앞으로도 법과 원칙을 준수하며 납세의 의무를 성실히 이행하겠다”고 전했다.

앞서 이날 필드뉴스는 국세청이 최근 배우 이민기를 상대로 고강도 세무조사를 진행해 거액의 세금을 추징했다고 보도했다. 보도에 따르면 이민기는 1인 기획사를 설립·운영해왔으며, 국세청은 이 과정에서 일부 개인 소득이 법인 매출로 처리됐는지 여부 등을 들여다본 것으로 전해졌다.

한편 이민기는 올해 하반기 방송 예정인 ‘크래시2 : 분노의 도로’ 출연을 앞두고 있다.