[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 전원주가 주식에 이어 집값까지 폭등했다고 밝혀 화제다.

19일 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’에는 ‘SK하이닉스 선택한 전원주의 투자 비법’이란 제목의 영상이 올라왔다.

이날 제작진은 전원주에게 “대한민국 주식 시장이 난리 났다. 엄청 올랐다”며 SK하이닉스가 현재 주당 140만원이 넘었다고 전하자 전원주는 놀라는 모습을 보였다.

또 제작진은 “그것 때문에 지금 선생님 얘기가 뉴스에 많이 나온다”고 했다.

이에 전원주는 “그러게 말이다. 길에 다니면 사람들이 물어보더라. ‘좋으시죠?’라고. 난 무슨 소리인지 모르겠다”고 말했다.

제작진은 “일단 사놓고 들여다보지를 않으시지 않냐”고 묻자 전원주는 “나는 볼 줄을 모른다. 그냥 믿고 ‘아무거나 해 줘’ 하는데 (내가) 사면 오른다”고 말했다.

이어 제작진은 “구기동 집값만 해도 20배가 뛰지 않았냐”며 부동산 수익도 언급했고 전원주는 “집값 많이 올랐다고 그러더라”며 덤덤하게 반응했다.

그러면서 전원주는 증권사에서 계약할 때마다 자신을 데리러 온다며 “집 앞으로 차가 오는데, 내가 가면 지점장부터 쭉 서 있다. 90도로 다 절한다”고 덧붙였다.

한편 전원주는 지난 2011년 초 SK하이닉스 주식을 주당 2만원대에 매입한 것으로 알려졌다. 해당 주식의 누적 수익률이 약 600%라고 밝혀 화제를 모았다.