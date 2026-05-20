교육부, 국민주권정부 출범 1년 성과 공개 거점국립대 3곳에 각각 1000억원 투입·지원 4~5세 무상보육·초등 3학년에 50만원 바우처 교권 돌봄휴가 최대 10일로 확대·민원 대응

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 ‘국민주권 정부’ 출범 1년을 맞아 인공지능(AI) 시대 교육 혁신과 지역 격차 해소 등을 골자로 한 교육 분야 성과·향후 추진계획을 20일 발표했다.

교육부는 이날 “지난 1년간 우리 사회의 변화에 선제적으로 대응하기 위한 기반을 조성하는 데 주력했다”며 “하반기부터 과제별 성과가 현장에 안착하도록 속도감 있게 정책을 추진하겠다”라고 밝혔다.

우선 교육부는 AI 중점학교와 연구·선도학교를 3307개교(전체 학교의 27%)로 확대했다. 이 가운데 영재학교와 과학고 27개교에 AI·SW 특화 교육과정을 지원한다. 첨단산업 인재양성 부트캠프 50개교를 운영해 현장 투입이 가능한 인재 4200명을 양성할 계획이다.

지방 소멸에 대응해 거점국립대 3곳에 학교당 1000억원을 투입해 지원한다. 기존 대학 지원 체계인 ‘라이즈(RISE)’는 지역성장 인재양성 체계(앵커)로 개편했다. 비수도권 공공기관 의무채용 인원도 1만2742명으로 늘렸다.

국가 책임 돌봄 지원 대상도 늘렸다. 지난해 만 5세 27만8000명에 이어 올해 4~5세 아동 50만3000명에게 무상교육·보육을 지원한다. 이를 통해 아침 돌봄 이용 영유아 수는 2025년 대비 29% 증가했다. 초등학교 3학년에게는 연 50만 원의 방과후 프로그램 이용권을 지급했으며 2027년에는 초등학교 4학년까지 지원 대상을 확대한다.

교권 보호를 위한 정책도 강화했다고 교육부는 언급했다. 교육활동 침해 피해 교사의 특별휴가를 기존 5일에서 최대 10일로 늘렸고 지역 교육활동보호센터를 83개로 확대했다.

초·중등교육법을 개정해 학교민원대응팀을 법제화했다. 학원 불공정 행위, 영유아 사교육, 교복 가격 안정화 등 7개 교육 정상화 과제를 선정해 관리한 상황이다.

최교진 교육부 장관은 “인공지능 시대 도래와 지역 균형발전 등에 선제적으로 대응할 기반을 조성했다”며 “교육 구조 문제를 개선하고 개혁을 추진하겠다”고 말했다.