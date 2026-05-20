- 대전투자금융 초청, 투자기관-지역기업 간 소통…실전 투자 전략 공유

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전 지역기업의 자금조달의 해법을 찾을 수 있는 실전 투자유치 전략의 장이 열렸다.

대전TP는 19일 D-유니콘라운지에서 지역 기업의 투자 연계 확대와 생태계 활성화를 위한 ‘2026년 제2회 대전혁신기술교류회(DITEC)’를 개최했다.

이번 교류회는 전국 최초의 지자체 설립 투자기관인 대전투자금융을 초청해 지역 기업들이 투자 생태계를 이해하고 실질적인 자금 조달 네트워크를 구축할 수 있도록 기획했다. 행사에는 대전시와 대전투자금융, 지역 기업인 등 40여 명이 참석했다.

강연자로 나선 대전투자금융 오승주 실장은 ‘기업 자금조달 전략’을 주제로 ▷지역 기업의 성장 단계별 투자 연계 방안 ▷기술기업의 스케일업을 위한 투자 활용 방향 ▷투자시장 진입 전략 등을 설명했다.

이번 교류회는 기술력은 있으나 자금 확보에 난항을 겪는 기업들을 위한 맞춤형 진입 전략을 공유하며 참석자들의 호응을 이끌었다.

특히, 네트워킹 세션에서는 기업인들과 투자 전문가들 간 투자유치 전략과 기술사업화 방향 등에 대해 심도 있는 의견도 나눴다.

김우연 대전TP 원장은 “이번 기술교류회는 지역 기업들이 투자기관과 직접 소통하며 실질적인 투자 연계 가능성을 넓히는 계기가 됐다”며 “앞으로도 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 투자 연계 프로그램을 지속적으로 발굴해 대전의 혁신성장 기반을 공고히 하겠다”고 밝혔다.