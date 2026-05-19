삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 기자회견 “깊은 박탈감…파업 즉각 철회 촉구” 평택 소상공인들 “집단 소송도 불사”

[헤럴드경제=부애리 기자] 소상공인연합회가 삼성전자 노동조합의 대규모 총파업 예고에 대해 19일 철회를 촉구했다. 평택시 소상공인들은 집단 소송도 불사하겠다는 입장도 밝혔다.

연합회는 이날 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 “삼성전자 노조가 요구하는 ‘영업이익 15% 성과급 지급’ 등은 상당수 소상공인에게 깊은 박탈감을 안겨주는 처사”라며 “골목상권 생존을 위협하는 파업을 즉각 촉구하라”고 밝혔다.

연합회는 반도체 생산 차질은 수많은 소재·부품·장비(소부장) 중소기업의 경영난으로 직결되며, 이는 곧 대기업 주변 상권과 골목상권을 지탱하는 소상공인들의 ‘매출 절벽’으로 이어질 것이라고 우려했다.

이어 “상생이 실종된 노동운동은 국민의 공감을 얻을 수 없으며, 파업을 무기로 경제를 볼모 잡을 때가 아니라 기업과 노동자, 소상공인이 함께 힘을 모아 위기를 극복해야 할 때”라고 덧붙였다.

송치영 소상공인연합회장은 “삼성전자 노사가 파국 대신 파트너십을 바탕으로 합리적인 합의점을 도출하기를 바란다”라며 “대한민국 소상공인의 생존과 민생경제 안정을 위해 이번 사태의 추이를 예의주시하며 현장의 목소리를 낼 것”이라고 말했다.

기자회견에서는 파업을 예고한 삼성전자 인근의 소상공인들도 나와 경영 불안을 호소하며 파업 철회를 호소했다. 임용필 평택시 소상공인연합회장은 “파업으로 인해 소상공인들의 경영 차질이 장기화하면 삼성전자를 상대로 집단 소송도 불사할 것” 이라고 목소리를 높였다.

한편 성과급을 둘러싼 삼성전자 노사 갈등이 이어지고 있다. 삼성전자 노조는 현재 연봉의 50%로 묶인 성과급 상한을 폐지하고, 전체 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 배분하는 방안을 요구했다. 노조는 이 같은 요구를 내걸고 오는 21일부터 총파업에 들어가겠다고 예고한 상태다.