6.13~14 남문터광장 일원

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 다음 달 13,14일 남문터광장 일원에서 원도심 콘텐츠 축제인 ‘2026 원츠(Wants) 순천’을 개최한다.

‘콘텐츠로 날다’라는 슬로건으로 열리는 이번 축제는 콘텐츠와 지역 상권, 콘텐츠 산업을 연계한 도심형 콘텐츠 축제로 추진된다.

행사장에는 루미·뚱이 등 캐릭터 IP(지식재산권)를 활용한 체험 프로그램과 전시·체험 부스, 캐릭터 포토존 등 다양한 콘텐츠가 마련된다.

또한 캐릭터 IP 싱어롱 쇼 및 초청 가수 공연 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 무대 프로그램도 운영될 예정이다.

특히 올해는 원도심 상권과의 연계를 강화해 먹거리 프로그램 등을 운영하고 행사 방문객의 소비가 자연스럽게 지역 상권으로 이어질 수 있도록 구성할 계획이다.

아울러 ㈜로커스, ㈜케나즈 등 순천 애니메이션·웹툰 클러스터 입주기업과 협력해 콘텐츠 체험 부스, 캐릭터 드로잉 경연대회, 애니메이션 상영 등 산업 연계 프로그램도 선보일 예정이다.

시 관계자는 “원도심에 새로운 활력과 문화적 즐거움을 더할 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.