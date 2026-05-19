요미우리신문 “韓日, 원유 조달 등 에너지 안보 협력 발표 조율” 닛케이 “AZEC 제안 활용…100억달러 금융 지원”

[헤럴드경제=김영철 기자] 다카이치 사나에 일본 총리와 이재명 대통령이 19일 경북 안동에서 정상회담을 여는 가운데, 양국이 원유 조달과 관련해 공동 비축을 포함한 협력 체계 구축에 합의할 예정이라고 일본 언론들이 보도했다.

요미우리신문은 이날 한일 양국이 에너지 안보 협력 등에 대한 발표를 조율 중이라고 보도했다. 요미우리는 양국 정부가 정상회담 후 공동 보도자료에 비상시 원유와 석유제품의 상호 융통 협력을 위한 민관 대화 추진, 한국 산업통상자원부와 일본 경제산업성 간 ‘산업·통상 정책 대화’ 신설 등의 내용을 담을 예정이라고 전했다.

또 양국 정부는 일본이 지난달 14일 동남아시아 국가들을 상대로 제안한 비축탱크 확대 등 지원 사업에서도 협력할 것으로 보인다.

니혼게이자이신문(닛케이) 역시 이 같은 내용을 보도하면서, 지난달 14일 일본이 화상 회의 방식으로 연 ‘아시아 제로 에미션 공동체(AZEC) 플러스 정상회의’ 때 내놓은 제안이 활용될 것이라고 보도했다.

앞서 다카이치 총리는 AZEC 정상회의에서 아시아 각국 정상들과 중동 사태에 따른 에너지 위기 대응과 협력 강화 방안을 논의했다. 회의에는 9개 AZEC 회원국과 한국을 포함한 5개 국가, 국제기구들이 참여했다. 한국에서는 김민석 국무총리가 참석했다.

다카이치 총리는 이 회의에서 각국의 원유 조달을 뒷받침하기 위해 총액 약 100억달러(약 15조원)의 금융 지원을 표명했다.

일본과 한국은 금융 지원뿐 아니라 에너지 비축 시스템 구축을 위한 기술 지원에도 함께 나설 계획이다. 일본 자위대와 한국군 간 상호군수지원협정(ACSA) 체결 역시 논의 대상으로 거론된다.

양국은 의료물자 공급 거점인 동남아 국가들에 원유 지원을 확대함으로써 관련 물자 확보를 추진할 방침이다. 의료물자 원료로 사용되는 석유화학 제품의 기초 원료인 나프타(조제 휘발유)의 경우 세계적으로 공급 부족 우려가 커지고 있다.

닛케이는 “양국은 원유 조달에 어려움을 겪는 동남아 국가들을 지원하는 모습을 통해 아시아 내 존재감을 강화하려는 의도도 갖고 있다”며 “이번 협력은 한일 ‘실리 외교’의 성과가 될 가능성이 있다는 평가가 나온다”고 전했다.

양국은 미국의 외교안보 역량이 중동에 집중되면서 아시아에 대한 관심이 약화될 수 있다는 위기감도 공동으로 안고 있다. 미국이 중국과 관계 개선을 위해 대(對) 대만 전략 등에 변화를 줄 경우 동아시아 안보 환경에 변화가 생길 수 있다는 우려도 있다.

이에 따라 한일 정상은 이번 회담에서 지난 14~15일 진행된 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 결과에 대해서도 정보를 공유할 전망이다. 다카이치 총리와 이 대통령은 각각 트럼프 대통령으로부터 시 주석과 회담 관련 내용을 전화로 전달받은 것으로 전해졌다.

닛케이는 “일본은 중국을 염두에 둔 경제안보 및 방위 협력 분야에서도 한국과의 연대를 기대하고 있다”며 “일본은 중국 견제를 위해 호주·필리핀 등 이른바 ‘가치 공유국’과 협력을 강화해왔다”고 설명했다.

한편 다카이치 총리는 이날 1박2일 일정으로 방한해 이 대통령의 고향인 안동에서 이 대통령과 정상회담을 할 예정이다. 그의 이번 한국 방문은 지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리 고향인 일본 나라현을 찾은 데 대한 답방 성격을 지닌 ‘셔틀 외교’ 차원이다.

두 정상 간 공식 양자 회담은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 때와 올해 1월에 이어 세 번째다.