정부 부처 창업·아이디어 공모전 사상 최대 규모 청년 도전자 68%, 지역 도전자 53.4% 최연소 9세부터 최연장 90세까지 참여

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘모두의 창업’ 프로젝트에 6만2944명이 신청했다고 19일 밝혔다. 이는 정부 부처 공모전 가운데 역대 최대 규모다.

중기부에 따르면 접수 마감일인 지난 15일 기준 플랫폼 누적 접속자는 141만8600명을 돌파했다. 회원가입 수 역시 13만5036명을 기록했다.

1분당 19.5명이 모두의 플랫폼에 접속했으며 분당 1.9명이 플랫폼에 가입하는 등 창업에 대한 국민적 관심이 뜨거웠다고 중기부는 설명했다.

특히 청년층의 참여가 돋보였다. 전체 신청자 중 39세 이하 청년 도전자는 총 4만2798명으로 비중이 68%에 달했다. 9세 최연소 신청자부터 90세 최연장 신청자까지 전 세대가 고르게 참여했으며 외국인 신청자(540명)도 다수 포함됐다.

지역의 창업 열기도 상당했다. 전체 신청자 중 비수도권 신청자는 총 3만3628명으로 53.4%를 차지하며 절반을 넘었다. 이는 올해 예비창업 패키지의 비수도권 신청자 비중(30%) 대비 약 23.4%포인트 높은 수치다.

분야별로 살펴보면 일반·기술 트랙에서 IT 분야가 1만4728명(28.4%)으로 가장 많았고, 라이프스타일 1만1360명(21.9%), 교육 4077명(7.9%)으로 뒤를 이었다. 로컬 트랙은 생활 분야가 7069명(64.1%)이 신청해 가장 많았고, 식음료(F&B) 분야도 2992명(27.1%)으로 뒤를 이었다.

전 산업 분야에 걸친 ‘인공지능(AI)’ 확산 흐름도 확인됐다. 일반·기술 트랙 도전신청서 가운데 AI 키워드가 포함된 아이디어는 총 1만5339건으로 전체 아이디어 중 29.6%를 차지했다. 한 줄 아이디어 키워드 분석 결과에서도 일반·기술 트랙의 1위는 ‘AI’가 1만1500건으로 전체 42.2%를 차지했다.

중기부의 신사업인 ‘모두의 창업’은 지난 3월 26일부터 시작한 대국민 창업오디션이다. 중기부는 아이디어 심사를 통해 5000명을 1차 선발해 창업활동지원금 200만원과 인공지능(AI) 설루션, 멘토링 등을 지원한다. 이후 일반·기술 트랙은 1차 지역 예선에서 500명을 뽑아 1000만원과 기술 멘토링을 제공한다. 2차 지역 오디션에서 시제품 등을 심사해 300명에게 사업화 자금 1000만원을 추가 지원한다. 3차 권역 오디션을 통해 100명을 선정하고, 전국 오디션을 통해 10명이 최종 무대에 오른다. 최종 우승자에게는 상금 5억원과 후속 투자를 포함해 10억원 이상의 지원이 주어진다.

기존 창업 지원과 차별화되는 지점은 ‘멘토링’이다. 멘토링은 단순 자문에만 그치지 않는다. 아이디어 심사를 통과한 일반·기술 트랙 참가자에게 멘토를 1대1로 붙여준다. 2개월 동안 최소 4회의 멘토링을 거쳐 아이디어를 구체화할 수 있도록 설계됐다. ‘토스’의 이승건 비바리퍼블리카 대표, 이세영 뤼튼테크놀로지스 대표 등 유명 창업가들도 멘토로 대거 참여했다.

중기부는 모두의 창업 캠퍼스 투어에서 청취했던 청년들의 현장 목소리를 반영해 2차 모두의 창업을 추진할 예정이다. 캠퍼스 투어에서 주로 언급된 ‘실패 후 재도전 지원’, ‘선배 창업가와의 네트워킹 확대’ 등 의견을 반영하여 5천 명에 선정되지 못한 도전자들에게도 ‘재도전 멘토링’을 제공하고, 지역별 선배 창업자 특강 개최 등 네트워킹도 확대한다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 모두의 창업에 모인 6만2000개의 도전이 국가창업시대의 열기를 직접 증명하고 있다”라며 “선정된 아이디어에는 AI 설루션, 규제 스크리닝(규제 사항 사전검토) 등 전폭적 지원을 아끼지 않고, 선정되지 못한 5만7000명의 도전자에게도 재도전 멘토링을 제공해 재도전 기반을 탄탄히 마련하겠다”라고 밝혔다.