[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국인 활동가가 탑승한 가자 구호선이 이스라엘군에 나포됐다.

19일 연합뉴스에 따르면 팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부(KFFP)는 한국시간으로 전날 오후 8시쯤 김동현 활동가가 탄 ‘키리아코스 X’호가 이스라엘군에 나포됐다고 밝혔다. KFFP 관계자는 “해외 활동가들과 함께 이스라엘 함정에 구금되어 있을 것으로 추측되는 상황”이라고 설명했다.

김동현 씨는 구호선단 ‘자유함대연합’(FFC) 소속 선박 키리아코스 X에 탑승해 지난 8일 가자지구로 출발했다. 사전 활동이나 예고가 없었던 탓에 외교부의 여권 관련 조치는 이뤄지지 않은 상태였다.

‘해초’라는 활동명을 쓰는 김아현 씨와 한국계 미국인 ‘승준’ 활동가가 탑승한 ‘리나 알 나불시’호도 키리아코스 X 근방에 있어 나포 위험이 큰 상황이다.

김아현 씨는 지난해 10월 한국인 최초로 가자지구행 선박에 탑승했다가 이스라엘군에 체포된 뒤 풀려났다. 외교부가 올해 초 그의 여권을 무효로 했음에도 지난 2일 재차 출항했다.

현재 가자지구는 한국 정부의 여행경보 4단계(여행금지) 지역으로, 허가 없이 방문하는 한국인은 처벌 대상이다. 외교부는 이스라엘 등 관련 국가 당국과 소통하며 안전 보호 조치를 이어갈 방침이다.

KFFP는 이날 오전 주한 이스라엘 대사관 앞에서 이스라엘 정부를 규탄하고 한국 정부의 조속한 석방 지원을 촉구하는 기자회견을 연다.