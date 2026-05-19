신규 대상 선정 주기 연 4회→6회로 확대, 적기에 서비스 제공 맞춤형 영양 꾸러미 월 2회 배송 및 전문가 1:1 상담으로 관리 철저

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“쌀, 계란, 우유가 담긴 영양 꾸러미를 집 앞으로 배달해준다고요?”

서울 강서구는 임산부와 영유아의 영양 불균형을 해소하고 생애 초기 건강 기반을 다지기 위해 ‘2026년 영양플러스’ 사업을 본격 추진한다.

‘영양플러스’는 빈혈, 저체중, 성장 부진 등 영양 위험요인이 있는 임산부와 영유아를 대상으로 맞춤형 보충식품을 지원하고, 체계적인 교육을 제공하는 통합 건강관리 서비스다.

지원 대상은 강서구에 거주하는 기준 중위소득 80% 이하 가구의 임산부 및 만 6세(72개월) 미만 영유아다.

주요 지원 내용으로는 ▷대상자 등록 관리 ▷영양교육 및 상담 ▷보충식품 제공 등이 있다.

구는 매월 약 270명의 고위험군을 대상으로 최대 1년간 등록해 관리하고 있다. 특히 올해부터 신규 대상자 선정 주기를 기존 연 4회에서 6회로 확대해, 영양 지원이 시급한 가구가 적기에 서비스를 받을 수 있도록 한다.

올바른 식습관 형성을 위해 ‘영양교육 및 상담’도 강화한다. 보건소 전문가 특강을 매월 운영하며, 방문이 어려운 가정을 위해 네이버 밴드와 온라인 교육 채널을 활성화한다. 또 영양사가 직접 가정을 방문해 식품 보관 상태를 점검하고 일대일 상담을 진행하여 맞춤 관리 수준을 높인다.

아울러 대상자의 나이와 특성을 고려한 맞춤형 ‘보충식품’ 꾸러미를 연간 약 3000명에게 전달한다. 쌀, 김, 우유, 달걀 등 영양소가 풍부한 신선 식품을 월 2회 각 가정으로 직접 배송한다. 정기적인 만족도 조사를 통해 선호도가 높은 품목을 우선 반영해 질 높은 식품 공급에 집중한다.

이 밖에도 아토피 환아를 위한 보습제 지원과 당·나트륨 줄이기 실습 교육 등 다양한 건강 증진 프로그램도 확대 운영할 계획이다.

신청은 정부24 누리집(통합검색→영양플러스)에서 온라인 접수하거나, 강서구보건소 의약과로 유선 신청할 수 있다. 이후 소득 수준, 신체 계측, 영양 위험요인 등에 대한 검사를 거쳐 최종 대상자를 선정하게 된다.

지난해 사업 결과 대상자들의 저신장·저체중 등 주요 성장 지표가 의미 있게 개선됐으며, 만족도 조사에서 99.4%라는 높은 기록을 달성하며 구민들의 큰 호응을 얻었다.