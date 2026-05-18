산업생산 4.1% 증가, 얘상치 6.0%보다 훨씬 밑돌아 소매판매도 2년4개월만에 최저치…그나마 고용·물가 안정

[헤럴드경제=도현정 기자] 이란 전쟁에 따른 국제유가 급등의 여파가 장기화되는 가운데, 중국의 지난달 산업생산과 소매판매가 모두 전문가 예상치에 못 미쳤다.

중국 국가통계국은 18일 지난달 중국의 산업생산은 지난해 같은 기간보다 4.1% 증가했다고 발표했다. 이는 전월의 산업생산 증가율 5.7%보다 낮은 수치이며, 전문가들의 예상치였던 6.0%를 크게 밑도는 것이다. 3.7%로 나타났던 2023년 7월 이후 2년9개월 만에 가장 낮은 수치였다.

같은 기간 소매판매도 0.2% 증가에 그쳤다. 이 역시 전월의 1.7% 증가보다 훨씬 낮은 것이다. 전망치(2.0%)에 비춰보면 그 부진이 두드러진다. 소매판매 역시 2023년 12월(-1.8%) 이후 2년 4개월 만에 최저치를 기록했다.

그나마 고용과 물가는 안정세를 이어갔다. 지난달 도시 조사 실업률은 5.2%로 전월보다 0.2%포인트 낮아졌다. 소비자물가지수(CPI)는 1.2% 상승, 그 상승 폭이 확대됐다. 생산자물가지수(PPI)도 2.8% 오르며 반등하는 모양새를 보였다.

단, 중국 경기 둔화의 핵심 요인으로 꼽히는 부동산 시장은 여전히 부진한 모습이었다. 지난 1월부터 지난달까지 고정자산 투자는 지난해 같은 기간보다 1.6% 감소했고, 이는 시장 예상치(1.7%)에 못 미치는 수치였다. 이 기간 부동산 개발 투자는 13.7%니 급감했다. 부동산을 제외하면 고정자산에 대한 투자는 1.3% 증가한 것으로 집계됐다.

국가통계국 관계자는 “국가 경제가 전반적으로 견고한 진전을 이루며 안정적 추세를 유지했다”면서도 외부 환경은 여전히 복잡하고 변동성이 크며, 국내 공급은 상대적으로 강한 반면 수요는 약하다고 분석했다. 이어 “일부 기업은 운영상의 어려움에 직면하고 있다는 점을 인식하고, 안정적이고 긍정적인 경제 전망을 위한 토대를 더욱 공고히 해야 한다”고 진단했다.