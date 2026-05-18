청소년 대상 ‘찾아가는 AI 윤리교육’

KT가 인공지능(AI) 시대 윤리 교육에 팔을 걷어붙이고 나섰다.

KT는 지난 15일 서울 종로구 KT광화문빌딩East에서 ‘KT 대학생 IT서포터즈(KIT)’ 4기 발대식을 개최했다고 18일 밝혔다.

KIT는 KT가 전국 도서·산간과 소외지역의 청소년들에게 AI와 정보기술(IT) 교육을 위해 운영 중인 봉사단이다. 전문가와 KT 임직원의 코칭을 통해 AI 교육 커리큘럼을 직접 개발하고, 현장 교육까지 수행한다.

KIT 4기로는 이공계 전공 대학생 24명이 선발됐다. 이들은 앞으로 약 4개월간 생성형 AI를 활용한 AI 윤리교육 커리큘럼 개발, 체험형 콘텐츠로 구성된 AI 윤리 캠프 등을 진행한다.

특히 KIT는 다양한 기관과 AI 교육을 이어가고 있다. 지난해에는 충청남도 지역 내 8개 중학교의 전교생 약 440명을 대상으로 AI 윤리를 주제로 한 코딩 강좌와 멘토링, ‘KT AI스테이션’과 연계한 체험형 AI 교육을 진행했다.

또 한국지능정보사회진흥원(NIA), 교보생명 공익재단, 한국방송통신전파진흥원(KCA) 등과 협력해 약 170명의 청소년에게 AI 윤리를 주제로 한 토론, 보드게임 등을 지원했다.

이정우 KT ESG추진담당은 “AI 기술 활용 역량만큼 올바른 윤리의식을 갖출 수 있는 교육도 중요하다”며 “KT는 청소년들이 대한민국 AI 인재로 성장할 수 있도록 KT 대학생 IT서포터즈와 함께 지원하겠다”고 말했다. 고재우 기자