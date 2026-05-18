주민제안 핵심 주제 분석 통해 지속적인 의제 발굴 기반 마련...주민참여와 디지털 인공지능 기술 결합한 새로운 공론 모델 확대 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구는 20일 ‘2026 은평구 참여예산 열린 AI 주민공론장’을 개최한다.

은평구청 은평홀에서 열리는 이번 공론장은 기존 참여예산 제안서 구체화 방식을 넘어 공모 기간 중 접수된 주민 제안을 토대로 정책과제별 핵심 주제를 도출하고 구정 주요 목표를 발굴하는 방식으로 운영된다.

이를 통해 지속적으로 논의 가능한 정책 방향 설정 기반을 마련, 논의 결과는 향후 주민 공론 과정과 참여예산제도 운영 방향을 설정하는 핵심 기초자료로 활용할 예정이다.

특히 올해는 지난해 1개 테이블에서만 시범으로 운영했던 ‘생성형 인공지능(AI) 보조 토론’을 15개 모든 테이블로 전면 확대한다.

각 테이블에는 진행 보조자가 기록한 주민 발언을 인공지능이 실시간으로 요약·정리해 최종 제안문에 반영하는 방식이다. 구는 주민 의견 수렴 과정에 디지털 기술을 접목해 보다 효율적이고 체계적인 공론 모델을 구축할 방침이다.

주요 토론 주제는 ▷생애주기 돌봄 강화 ▷문화·체육 활성화 및 건강 증진 ▷쾌적한 생활환경과 안전한 도시기반 조성 ▷주민참여와 지역경제 활성화 ▷청년 분야 총 5개 부문이다.