[헤럴드경제=장윤우 기자] “난 누가 뭐래도 내 드레스가 가장 예뻤다”

15일 배우 한예리가 제62회 백상예술대상 레드카펫 의상을 둘러싼 혹평에 직접 입을 열었다.

한예리는 이날 인스타그램에 시상식 당시 사진을 올리며 “내가 입고 싶은 드레스를 입었을 뿐”이라며 “지금의 내 상태는 짧은 머리다. 내 스태프분들은 최선을 다해주셨다”고 설명했다.

이어 “시상식이라고 해서 매번 무난할 필요는 없다. 이날 난 충분히 아름다웠다”고 덧붙였다.

한예리는 게시물에 ‘#백상’, ‘#백상예술대상’, ‘#한예리’, ‘#워스트’ 해시태그를 직접 달았다.

한예리는 지난 8일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 제62회 백상예술대상 레드카펫에 참석했다. 당시 가운데가 노란 꽃 장식이 달린 흰색 시폰 드레스를 입고 등장했다.

시상식 이후 일부 네티즌은 꽃장식을 두고 “달걀프라이 같다”고 지적했고, ‘백상 워스트 드레서’라는 표현도 등장했다.

한편, 영화 ‘봄밤’에서 영경 역을 맡아 열연을 펼친 한예리는 이번 백상예술대상에서 영화부문 여자 최우수 연기상 후보에 선정됐지만, 아쉽게도 수상하지 못했다.