[헤럴드경제=최원혁 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 역대 흥행 2위 영화 ‘왕과 사는 남자(이하 왕사남)’를 관람하지 않았던 배경을 고백해 눈길을 끈다.

최근 한혜진은 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 동료 방송인 풍자, 엄지윤과 배달 음식을 즐기며 최근 극장가 화제작들에 관한 대화를 나눴다. 이날 엄지윤이 흥행작 ‘왕사남’을 언급하며 시작됐다.

먼저 한혜진이 “‘왕사남’을 아직 못 봤다”고 말하자 영월 엄씨인 엄지윤은 서운함을 내비쳤다.

엄지윤은 “‘왕사남’ 안 본 거는 엄흥도의 후손으로서 기분이 안 좋다. 저는 시작하자마자 울었다”며 농담 섞인 항의를 건넸다.

이에 청주 한씨인 한혜진은 역사적 인물을 소환하며 재치 있게 “내가 한명회의 후손으로서 그걸 볼 수가 없었다”고 너스레를 떨었다.

지켜보던 풍자가 “영화를 안 봐서 이런 이야기를 하는 거다”라고 지적하자 한혜진은 “이거는 역사라서 내가 안 봐도 알지 않냐. VOD 나오면 볼 거다”고 말했다. 한혜진은 촬영 종료 후 새벽까지 해당 영화를 시청한 인증샷을 공개하며 훈훈하게 마무리했다.

한편 장항준 감독이 연출한 ‘왕과 사는 남자’는 누적 관객 수 1684만명을 돌파하며 역대 한국 영화 흥행 2위를 기록하는 등 신드롬을 일으키고 있다.