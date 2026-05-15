[헤럴드경제=정석준 기자] 천하람 개혁신당 원내대표는 15일 스승의날을 맞아 현직 교사들과 면담 후 “교권 침해 경험담을 들을 때는 경악스럽고 참담했다”고 밝혔다.

천 원내대표는 이날 페이스북에서 이준석 개혁신당 대표와 이주영 정책위의장에 대한 생활기록부 작성 후기를 공유하며 “선생님들의 피드백을 듣고 정말 생기부 작성이 극한직업이구나 싶었다”고 말했다.

천 원내대표는 이 대표에 대해 ‘공부 잘해서 하버드 간다’, ‘말이 많다’, ‘친구의 잘못을 잘 지적한다’ 등의 문구를 남긴 사진을 공개하며 “단어 하나, 문장 한 줄을 적으면서도 민원을 걱정하고 자기검열을 거쳐야만 하는 선생님들의 고충이 단번에 와닿았다”고 전했다.

그는 “악성 민원으로 폭언과 협박을 듣고 신변보호조치까지 받은 경험담, 심지어 며칠 전에 학생한테 폭력을 당해 그 충격으로 간담회에 못 온 선생님의 사정을 들었을 때는 이게 선생님 간담회인지 트라우마 피해자 간담회인지 헷갈릴 정도”라고 했다.

이어 “그럼에도 불구하고 학생, 학부모와 함께했던 따뜻한 기억과 교사로서의 보람을 말씀하실 때는 저도 같이 눈시울이 붉어졌다”며 “제 대정부질문 이후 경찰청에서 학교 운동회 단순 소음 신고는 경찰이 출동하지 않도록 업무지시를 했다고 한다. 늦었지만 다행이다”고 덧붙였다.

그는 “교사 소송 국가책임제를 통해 교육활동 관련 고소, 고발, 손해배상 사건은 교사가 아니라 국가가 대응할 수 있도록 하겠다”며 “선생님이 나홀로 경찰서, 법원 불려다니는 일 없도록 하겠다”고 강조했다.

그러면서 “무분별한 정서적 아동학대 고발을 막을 아동복지법 개정, 실질적으로 일선 교사의 압박을 줄이는 민원대응시스템도 반드시 필요하다”며 “교권이 바로 서야 우리 아이들의 교육도 바로 설 수 있다”고 말했다.