폭염 중대경보·열대야 주의보 신설에 따른 단계별 대응체계 구축 폭염 순찰반·관제센터 운영으로 취약계층 선제적 보호 강화...무더위쉼터 217개소 확대 및 그늘막·쿨링포그 신규 설치

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구는 13일 부구청장 주재로 ‘2026년 폭염대책 회의’를 개최, 올여름 폭염으로부터 구민을 보호하고 취약 시설을 안전하게 관리하기 위한 ‘2026년 폭염 종합대책’을 추진한다.

구는 오는 5월 15일부터 9월 30일까지 폭염 종합대책을 시행, 안전관리과·복지정책과 등 19개 주요 부서와 16개 동주민센터가 함께 대응에 나선다.

평시에는 폭염대책 태스크포스(T/F)를 구성·운영해 실시간으로 지역 내 상황을 관리, 폭염특보 발령 시에는 종합지원상황실 또는 재난안전대책본부를 즉시 구성·가동한다.

올해부터는 기존 폭염주의보·폭염경보 외에 ‘폭염 중대경보’와 ‘열대야 주의보’가 새롭게 도입된다.

6월 1일부터 시범 운영되는 폭염 중대경보는 일 최고체감온도 38℃ 이상이거나 최고기온 39℃ 이상이 예상될 때 발령되며, 열대야 주의보는 밤 최저기온이 25℃ 이상일 때, 50만 명 이상 대도시의 경우 26℃ 이상일 때 발령된다.

구도 이에 맞춘 단계별 대응체계를 구축했다. 폭염 중대경보 발령 시에는 지역재난안전대책본부를 즉시 가동, 열대야 주의보 발령 시에는 지역재난안전대책본부 및 상황관리반 운영을 연장해 야간까지 촘촘한 대응에 나설 방침이다.

폭염 취약계층 보호도 강화한다. 올해부터 폭염 순찰반을 운영해 홍보물을 활용한 행동요령을 직접 안내하고, 관제센터를 통해 폐지수집 어르신 등 폭염 취약계층을 선제적으로 발굴할 예정이다.

무더위쉼터는 지난해보다 3곳 늘어난 217개소를 운영한다. 모아센터 2개소 등을 신규 지정하고 야간 안전숙소 발굴도 추진한다. 특히 동별 최소 1개소 이상의 쉼터를 확보, 평일 야간 및 주말·공휴일에도 구민 누구나 이용할 수 있도록 했다.

폭염 저감시설도 조기 운영 및 확충에 나선다. 그늘막은 지난 4월 28일부터 운영을 시작해 본격 더위가 시작되기 전에 대응 준비를 마쳤다. 또한 그늘막 11개소와 쿨링포그 3개소를 신규 설치해 생활 속 폭염 불편을 줄여나갈 계획이다.

은평구 관계자는 “올해 새롭게 도입되는 폭염 중대경보·열대야 주의보 등 강화된 기상특보 체계에 발맞춰 대응 역량을 높이겠다”며 “어르신·노숙인 등 취약계층이 건강하고 안전하게 여름을 날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.