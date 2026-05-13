인천공항 입국 직후 현장 수령 가능 전국 ATM·무인환전기에서 즉시 출금

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 ‘놀 월드 카드’를 본격 출시하고 인천공항 현장 교부를 시작했다고 13일 밝혔다.

이에 따라 외국인 관광객들은 입국 직후 카드를 수령해 결제와 환전 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

이 상품은 외국인 관광객 전용 선불카드로, 공항 환전소는 물론 전국 우리은행 영업점, ATM, 무인환전기, 제휴사 키오스크 등에서 환전·충전·출금을 할 수 있다. 놀유니버스, 코나아이와의 협업으로 제작됐다.

외국인 관광객의 소비 패턴을 반영해 올리브영, 무신사, GS25 등 생활·쇼핑 브랜드와의 제휴 혜택을 제공한다. 우리은행은 출시 기념으로 30만원 이상 환전 고객에게 무신사 뷰티 웰컴 키트를 증정한다.

그간 외국인 관광객이 국내에서 카드를 발급받기 위해선 외국인 등록증, 통장 인증 등 복잡한 절차를 거쳐야만 했다. 우리은행의 선불식 충전 카드는 이같은 불편을 상당 부분 해소해줄 것이라는 평가가 나온다.

김고운 우리은행 외환사업부 부부장은 “앞으로도 제휴처 확대와 기능 고도화를 통해 외국인 고객의 금융 편의성을 높이고, 한국 방문 경험 전반의 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.