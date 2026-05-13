퇴역 항공기 활용 체험형 교육 공간 조성 “미래의 조종사·엔지니어·혁신가에 영감”

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공이 미국 캘리포니아 과학 센터에 기증한 보잉 747 항공기 전시물이 처음 공개됐다.

13일 대한항공에 따르면 캘리포니아 과학 센터는 12일(현지시간) 주요 관계자와 현지 언론을 초청해 ‘대한항공 항공 전시관’ 내 보잉 747 전시물을 선보였다. 이날 행사에는 조원태 한진그룹 회장과 제프리 루돌프 캘리포니아 과학 센터 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.

조 회장은 이날 기념사에서 “50년이 넘는 세월 동안 로스앤젤레스는 대한항공의 제2의 고향과 같은 곳이었다”며 “대한항공이 캘리포니아 과학 센터를 지원하게 돼 자랑스럽다”고 말했다. 이어 “‘대한항공 항공 전시관’은 미래 세대의 호기심을 불러일으키는 것을 목표로 한다”며 “젊은이들에게 비행에 숨겨진 과학과 상상력을 보여줌으로써 미래의 조종사, 엔지니어, 혁신가로 성장할 수 있는 영감을 주고자 한다”고 말했다.

루돌프 CEO는 “로스앤젤레스 지역 사회의 어린이와 청소년은 물론 전 세계 미래 과학자와 엔지니어, 탐험가들의 탐구심을 자극할 특별한 교육 시설을 함께 만들고 있다”며 “대한항공의 아낌없는 지원과 협력에 감사한다”고 밝혔다.

이번에 공개된 항공기는 대한항공이 기증한 보잉 747-400(HL7489) 기종이다. 1994년 도입돼 2014년까지 약 20년간 총 1만3842회, 8만6095시간 비행한 뒤 퇴역했다. 항공 여행 대중화 시기 대한항공의 글로벌 성장 과정에서 핵심 역할을 수행한 기체다.

이 기체는 2층짜리 광동체 여객기로 동체 높이만 19.4ｍ에 달한다. 대한항공과 캘리포니아 과학 센터는 이 항공기의 1·2층 객실과 벨리카고, 랜딩기어 등을 활용해 전 연령층이 체험할 수 있는 전시 공간으로 조성할 계획이다.

관람객들은 항공기 내부에 직접 들어가 전시를 체험할 수 있다. 주요 전시 콘텐츠로는 ▷랜딩기어 및 항공기 바퀴 작동 원리 ▷유압 계통과 기체 내부 골격 공개 ▷벨리카고 화물 적재 전시 ▷조종석 인터랙티브 체험 ▷가상 비행 체험 ▷항공사 직군 소개 ▷보잉 747이 바꾼 세계 항공 역사 등이 마련될 예정이다.

대한항공은 실제 항공기 기증을 통해 어린이와 청소년뿐 아니라 전 연령대 관람객에게 항공 관련 학습 기회를 제공하고, 오랜 기간 성원을 보내온 로스앤젤레스 지역사회에 가치를 환원한다는 계획이다.

‘대한항공 항공 전시관’은 캘리포니아 과학 센터 내 ‘사무엘 오쉰 에어 앤 스페이스 센터’에 들어선다. 이 센터는 항공 전시관과 천문 전시관, 우주왕복선 전시관 등으로 구성되며, 대한항공 후원에 따라 항공 전시관 명칭이 ‘대한항공 항공 전시관’으로 정해졌다.

전시관에는 대한항공의 보잉 747 외에도 미 해군 최초 초음속 전투기 ‘그루먼 F-11 타이거’, 단일 엔진 터보제트 항공기 가운데 최고 속도를 기록한 ‘컨베어 F-106A 델타 다트’ 등 20여 대의 항공기가 함께 전시될 예정이다.