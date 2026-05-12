5월 11일부터 2주간 몽골서 식림 활동 대한항공 신입·경력 직원 210여 명 참여

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공이 몽골 울란바타르시 바가노르구에 위치한 ‘대한항공 숲’에서 식림 봉사활동을 진행한다.

대한항공은 지난 11일부터 2주간 일정으로 몽골 바가노르구에서 식림 활동을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 활동에는 대한항공 신입·경력 직원 210여 명이 참여했다. 참가자들은 기존 식림지 가운데 생육 상태가 좋지 않은 구간에 새 묘목을 심는 보식 작업과 가지치기 등을 진행했다.

특히 대한항공은 친환경 운항 문화 확산 활동인 ‘그린 플릿(Green Fleet)’의 일환으로 연료관리위원회가 선정한 친환경 운항 우수 기종인 보잉 777 명의로 묘목 1000그루를 기부했다. 우수 기종을 대표하는 운항승무원들도 현장을 찾아 기념 식수 행사에 참여했다.

대한항공은 현지 지역사회를 위한 재능기부 활동도 함께 진행했다. 직원들은 바가노르구 인근 군갈루타이 국립학교와 볼로브스롤 국립학교를 방문해 ‘점보스 배구교실’과 ‘항공 공학교실’을 운영했다.

항공 공학교실에서는 운항승무원들이 비행기 작동 원리를 설명하고 모형 비행기 만들기 체험을 진행했다. 점보스 배구교실에는 대한항공 점보스 배구단 출신 직원들이 참여해 기본 기술 교육과 미니게임 등을 진행했다.

대한항공 관계자는 “몽골 현지 사막화 문제 해결과 지속 가능한 환경 조성을 위해 20여 년간 식림 활동을 이어오고 있다”며 “친환경 가치 실천과 지역사회 상생을 기반으로 ESG 경영을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 2004년부터 몽골 사막화 지역 숲 조성 사업을 추진해 왔다. 현재 ‘대한항공 숲’은 서울 여의도공원의 약 2배 규모인 44㏊ 면적의 숲으로 성장했으며, 현지 탄광에서 발생하는 분진과 먼지를 차단하는 방풍림 역할을 하고 있다.