구조화 금융부문 수상…해양금융 역량 인정

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 12일 글로벌 해양금융 전문기관인 마린머니(Marine Money)가 선정하는 ‘올해의 거래상’(Deal of the Year Award)에서 구조화 금융 부문을 수상했다고 밝혔다.

올해의 거래상은 해양금융 분야에서 거래의 구조적 완성도와 시장 기여도를 종합적으로 평가하는 세계 최고 권위의 상 중 하나로 글로벌 해운사와 금융기관이 주목하는 대표적인 상이다.

부산은행은 지난해 HJ중공업 컨테이너선 신조 관련 1억6400만달러 규모 선수금환급보증(RG) 금융 지원 거래로 좋은 평가를 받았다. 특히 이번 거래는 기존 정책금융기관 중심의 지원 구조를 넘어 민간은행이 주도적으로 금융 구조를 설계하고 실행함으로써 해양금융 산업 내 민간금융 역할 확대의 전환점을 마련했다는 점에서 역량을 인정받았다.

이와 관련, 노해동 부산은행 해양/IB그룹장은 “이번 수상은 해양금융 분야에서 부산은행의 구조화 금융 역량과 글로벌 경쟁력을 인정받은 의미 있는 성과”라고 설명했다.