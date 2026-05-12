상반기 신입 100명 합격 통보 후 50명만 입사 나머지는 추석 연휴 이후로 입사 시기 연기 중동 전쟁 여파로 저비용항공사들 비상경영

[헤럴드경제=한지숙 기자] 진에어가 객실 승무원으로 입사 예정이던 약 50명의 입사를 하반기로 연기한다고 통보했다.

중동 전쟁으로 인한 고유가의 직격탄을 맞은 저비용항공사들의 경영 악화가 고용 불안으로 이어지고 있다.

12일 항공업계에 따르면 진에어 상반기 신입 채용에서 약 100명이 최종 합격했다. 이 가운데 50명은 이미 입사해 교육받고 있고, 나머지 50명은 지난 11일 입사할 예정이었다.

하지만 진에어는 나머지 합격자들에게 추석 연휴 이후인 9월 말에서 10월 초로 입사 시기를 변경한다고 통보했다.

진에어 관계자는 “중동전쟁 이후 국제유가 급등으로 비상경영체제를 가동하는 상황을 고려해 부득이하게 입사 시기를 조정하게 됐다”며 “최종 합격자를 채용한다는 계획은 변함없다”고 설명했다.

앞서 진에어는 비용 절감을 위해 직원들에게 매년 지급하던 안전격려금을 무기한 연기하기도 했다.

진에어는 항공유 비용 부담 때문에 이달까지 왕복 176편을 줄였다. 지난 달 괌 등 8개 노선에서 45편을, 이달에는 푸꾸옥 등 14개 노선에서 131편을 감편했다. 6월 운항 일정이 확정되면 감편은 더 늘어날 것으로 예상된다.

실제 중동전쟁 이후 저비용항공사를 중심으로 항공사들은 국제선 운항을 왕복 기준 1000편가량 줄였다. 주로 중거리인 동남아 노선이 줄었다. 유가 급등에 유류할증료가 덩달아 오르면서 여름철 항공 수요가 줄어들 것에 대비해서다.

5월 유류할증료 기준이 되는 3월 16일∼4월 15일 싱가포르 항공유 평균 가격은 배럴당 214.71달러로 전쟁 전인 2개월 전의 2.5배로 크게 올랐다.

인건비 등 비용절감을 위해 무급휴직에 나선 곳들도 있다.

제주항공은 지난 8일부터 객실 승무원을 대상으로 6월 한 달간 무급 휴직 신청을 받고 있다.

티웨이항공은 지난달 객실 승무원을 대상으로 5∼6월 두 달간 무급 휴직을 도입했다. 에어로케이는 전 직원을 대상으로 5월 한 달간 무급 휴직 신청을 받았다.

고용노동부는 지난달 말 비상고용노동상황점검회의를 열고 항공업계에서 고용위기 징후가 나타나고 있다고 진단했다. 정부는 전쟁 장기화에 따른 노선 감축이 지속될 경우 전방위적 고용조정이 불가피할 것으로 보고 있다.