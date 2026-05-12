주민이 직접 기획·운영하는 10개 프로젝트 5월부터 순차 운영 의류 교환과 우산 수리, 북토크부터 청년 진로탐색까지 다양한 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구 마포여성동행센터(대흥로 122)가 5월부터 11월까지 ‘내가 하고 말지’ 주민기획단 프로젝트를 통해 의류 교환과 우산 수리, 돌봄 북토크, 청년 진로탐색 등 다양한 프로그램을 선보인다.

‘내가 하고 말지’는 마포구를 생활권으로 하는 주민들이 지역사회에 필요한 활동을 스스로 기획·운영하는 주민 참여형 사업이다.

구는 선정된 팀에 활동공간 제공을 비롯해 강사·전문가 연계, 홍보물 제작 및 강사비 지원, 활동 컨설팅 등을 지원한다.

올해는 마포구에 거주하거나 직장·학교 등 생활권을 둔 5인 이상 소모임을 대상으로 공모를 진행해 총 10개 팀을 선정했다.

선정된 10개 팀은 환경과 돌봄, 청년, 생태 등 다양한 분야에서 주민의 경험과 관심사를 반영한 프로그램을 운영한다.

먼저 환경 분야에서는 ‘벽장탈출’ 팀이 의류 재사용을 통한 자원 순환을 실천하는 프로그램을 운영한다.

오는 5월 23일 오후 1시 마포여성동행센터에서 사용하지 않는 옷을 자유롭게 교환하는 ‘의류 교환 행사’와 함께 옷을 직접 수선하는 ‘수선 워크숍’을 진행한다.

‘호우호우’ 팀은 5월 14일부터 6월 4일까지 매주 목요일 오후 7시에 우산을 수리하고 재사용하는 기술을 배우는 ‘우산 수리 여성 기술자 양성과정’을 운영한다.

돌봄 분야에서는 ‘돌봄대비반’ 팀이 돌봄 관련 서적을 함께 읽고 이야기를 나누는 북토크 ‘월간 돌봄’을 운영한다. 첫 시작은 5월 19일 오후 7시 30분에 열리며, ‘엄마의 죽을 복’ 저자 신문자 작가를 초청해 간병 경험을 바탕으로 돌보는 자식의 시간과 사회적 책임에 대해 이야기한다.

‘해봄’ 팀은 삶의 전환기를 마주한 3050 여성을 대상으로 마더피스 타로카드를 활용한 자기 탐색 프로그램 ‘MOTHER, PEACE’를 운영한다. 프로그램은 5월 18일부터 격주 월요일마다 진행된다.

청년 세대를 위한 프로그램도 마련됐다.

‘예비할머니’ 팀은 5월 25일 오후 2시 난지한강공원 일대에서 2030 청년을 대상으로 훌라를 매개로 노후의 삶과 취미, 관계 맺기를 함께 이야기하는 ‘나의 취미탐색 훌라 원데이 클래스’를 운영한다.

‘돈키와 호테’ 팀은 일정 기간 취업이나 교육, 직업훈련 등에 참여하지 않은 청년(‘쉬었음·니트 청년’)을 대상으로 5월 26일부터 6월 12일까지 진로탐색과 포트폴리오 제작을 지원하는 ‘너의 일 말고 나의 일’을 진행한다.

가족과 어린이를 위한 생태·탐방 프로그램도 이어진다.

‘우리동네정원사’ 팀은 5월부터 10월까지 매월 1·3주 목요일 초등학생과 보호자가 함께 그림책을 읽고 식물을 가꾸는 ‘우리는 모두 지구정원사’ 교실을 운영한다.

‘마포아이즈크루’ 팀은 지역 내 초등학교 3~5학년 어린이를 대상으로 5월부터 10월까지 월 1회 마포365구민센터, 절두산 순교성지 등 마포의 주요 공간을 탐방하고, 아이 눈높이의 안내서를 제작하는 활동을 진행한다.

생태 분야에서는 ‘지인지기’ 팀이 ‘같이 살자: 고기가 아닌 생명으로 만나기’를 통해 인간 중심의 사육 구조를 돌아보고 동물과의 공존 가치를 이야기하는 프로그램을 운영한다. 프로그램은 5월 27일 진행된다.

각 프로그램의 세부 일정과 참여 방법은 마포여성동행센터 누리집과 마포구평생학습포털에서 확인할 수 있다.

마포구 관계자는 “주민이 직접 기획한 다양한 프로그램이 마련된 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”며“앞으로도 주민이 주도하는 활동이 지속될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.