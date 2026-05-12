한국 GDP 대비 10%·대만 20% 상회 예상 반도체 수출 급증…에너지 부담 상쇄 통화 절상 압력·금리 인상 가능성 확대 “산업 슈퍼사이클 진입…변동성도 커질 것”

[헤럴드경제=서지연 기자] 인공지능(AI) 호황에 힘입은 반도체 수출 급증으로 한국과 대만의 경상수지 흑자가 사상 최대 수준으로 확대되고, 양국 중앙은행이 금리를 인상할 압력도 커지고 있다는 전망이 나왔다.

11일(현지시간) 블룸버그에 따르면 골드만삭스 이코노미스트들은 AI 수요 확대에 따른 기술 수출 급증으로 ‘AI 주도 초대형 흑자(AI-driven super surplus)’가 형성되고 있다며 2026년 한국 경상흑자가 국내총생산(GDP)의 10%, 대만은 20%를 각각 웃돌 것으로 분석했다.

이들은 한국은행이 3분기와 4분기에 각각 0.25%포인트 금리를 인상하고, 대만 중앙은행도 2분기와 4분기에 각각 0.125%포인트 금리를 올릴 것으로 내다봤다. 수출 호조에 따른 경기 회복과 통화 절상 압력이 동시에 작용할 것이라는 판단이다.

보고서는 이번 흐름의 핵심 배경으로 반도체 중심의 기술 수출 급증을 지목했다. 골드만삭스는 한국의 AI 관련 수출이 올해 GDP의 30%에 육박할 것으로 예상했다. 이는 지난 10년간 GDP 대비 10% 미만 수준과 비교하면 3배 가까이 늘어난 것이다. 대만 역시 AI 관련 수출이 GDP 대비 30%를 웃도는 수준까지 확대될 것으로 전망됐다.

골드만삭스는 “이번 AI 붐은 한국과 대만에 있어 사상 최강의 기술 사이클”이라며 “다양한 유가 하락 시나리오 하에서도 반도체 수출 규모와 성장세가 에너지 가격 경로를 완전히 압도할 것”이라고 밝혔다. 양국 모두 중동산 에너지 수입 의존도가 높은 구조임에도 불구하고 수출 증가 효과가 이를 상쇄한다는 설명이다.

다만 비기술 부문은 상대적으로 부진할 것으로 예상됐다. 보고서는 역내 공급 과잉과 에너지 충격 영향으로 비기술 수출은 약세를 보일 가능성이 크다고 분석했다.

경상흑자 확대는 환율에도 영향을 미칠 전망이다. 현재 한국의 흑자 자금은 해외 주식 투자로, 대만은 외화 예금 형태로 재투자되고 있지만, 통화 절상 압력이 점차 커질 수 있다는 지적이다. 골드만삭스는 “AI 주도 수출 붐이 과도하게 커진 만큼 양국 통화 모두 절상 압력에 직면할 것”이라고 진단했다.

또한 이번 흐름이 ‘K자형 사이클’을 심화시킬 수 있다는 점도 언급됐다. 기술 산업 중심의 성장과 비기술 부문의 부진이 동시에 나타나는 구조로, 이에 따라 보다 선별적이고 신중한 재정 정책이 필요하다는 분석이다.

성장률 전망도 상향됐다. 골드만삭스는 한국 경제가 지난해 1.0% 성장에서 올해 2.5%로 반등하고, 대만은 지난해 8.7%에서 올해 10%에 근접하는 성장세를 보일 것으로 예상했다. 다만 기술 중심 성장 구조가 강화되면서 경기 변동성 역시 확대될 수 있다고 덧붙였다.

이 같은 분석은 다른 투자은행과도 궤를 같이한다. 모건스탠리의 체탄 아히야 수석 이코노미스트는 최근 보고서에서 AI 붐을 기반으로 아시아가 산업 슈퍼사이클에 진입하고 있다고 평가했다.