[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 서구는 최근 iM뱅크가 (재)서구인재육성재단에 후원금으로 3000만원을 기탁했다고 11일 밝혔다
iM뱅크는 지난 2009년부터 매년 후원금을 기탁해 오고 있다.
류한국 (재)서구인재육성재단 이사장은 “지속적인 사랑과 나눔을 실천해 주고 있는 iM뱅크에 깊은 감사를 드린다“며 ”후원금은 지역의 인재 양성과 교육 발전을 위해 뜻깊고 소중하게 사용하겠다”고 말했다.
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입력 2026-05-12 06:15:24
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 서구는 최근 iM뱅크가 (재)서구인재육성재단에 후원금으로 3000만원을 기탁했다고 11일 밝혔다
iM뱅크는 지난 2009년부터 매년 후원금을 기탁해 오고 있다.
류한국 (재)서구인재육성재단 이사장은 “지속적인 사랑과 나눔을 실천해 주고 있는 iM뱅크에 깊은 감사를 드린다“며 ”후원금은 지역의 인재 양성과 교육 발전을 위해 뜻깊고 소중하게 사용하겠다”고 말했다.
지수 친오빠 ‘女BJ 강간 미수’ 새 국면…“BJ가 먼저 침대로 가” vs “강제로 하의 벗겨”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 블랙핑크 지수의 친오빠가 여성 BJ를 강간하려 했다는 의혹과 관련해 진실 공방이 일고 있다. 친오빠 측은 강제성이 없었다는 입장인 반면, BJ 측은 강제로 당했다고 맞서고 있다. 또 친오빠 측은 BJ가 의도적으로 성접촉을 유도한 ‘셋업 범죄’를 저지른 것이라고 주장하는 반면, BJ 측은 이를 부인하고 있다. 11일 경찰에 따
세상 떠난 아빠 대신 엄마랑 신부 입장, 하객들 수군수군…“딸 상처받을까 걱정”
[헤럴드경제=최원혁 기자] 딸의 결혼식을 앞두고 세상을 떠난 남편을 대신해 함께 신부 입장을 했다가 하객들로부터 “이상하다”는 이야기를 들었다는 60대 여성의 사연이 전해졌다. 7일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 하와이에서 40년째 살고 있는 60대 여성 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 “최근 딸이 결혼했는데 식 한 달 전에 남편이 갑자기 세상을 떠났다. 큰 슬픔이었지만 딸을 위해 마음을 빠르게 추슬렀다”고 밝혔다. 이어 “결혼식을 일주일 앞두고 딸이 ‘버진로드를 엄마와 같이 입장하고 싶다’고 하더라”며 “결혼식 당일이 됐고 딸이 원하는 대로 함께 신부 입장을 했다”고 말했다. 하지만 식을 마치고 하객들에게 감사 인사를 전하던 중 A씨는 한 지인으로부터 이상한 얘기를 들었다. 지인은 “엄마랑 손잡고 입장하는 거 좀 그렇지 않냐”며 “사정은 알지만 외삼촌이 해야 하는 거 아니냐. 엄마가 딸 손 잡고 신부 입장하는 것은 생전에 듣지도 보지도 못했다”고 말했다. A씨는 “나중에 알고
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는