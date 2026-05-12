[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 서구는 최근 iM뱅크가 (재)서구인재육성재단에 후원금으로 3000만원을 기탁했다고 11일 밝혔다

iM뱅크는 지난 2009년부터 매년 후원금을 기탁해 오고 있다.

류한국 (재)서구인재육성재단 이사장은 “지속적인 사랑과 나눔을 실천해 주고 있는 iM뱅크에 깊은 감사를 드린다“며 ”후원금은 지역의 인재 양성과 교육 발전을 위해 뜻깊고 소중하게 사용하겠다”고 말했다.