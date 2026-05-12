[헤럴드경제(경주·포항)=김병진 기자]경북 경주시와 포항시가 지난해 APEC 성공 개최에 이어 ‘2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차총회’를 개최하며 글로벌 문화관광도시로서의 위상을 다시 한번 알린다.

경주시는 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 ‘2026 PATA 연차총회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 총회는 문화체육관광부, 경북도, 경주시, 포항시가 공동 주최하고 아시아태평양관광협회(PATA)와 경북문화관광공사가 공동 주관한다.

행사에는 전 세계 35개국 관광 관련 정부기관, 국제기구, 관광업계, 학계 관계자 등 500여명이 참석해 글로벌 관광산업의 미래 방향을 논의한다.

이번 연차 총회는 지난 11일 포항 라한호텔에서 열린 청소년 심포지엄, 산업·교육 분야 원탁회의, PATA 이사회 회의, 개회식 환영만찬을 시작으로 본격 일정에 들어갔다.

12일 경주 HICO에서는 PATA 연차총회를 비롯해 정책포럼, 메인 컨퍼런스, 기자회견 등이 이어진다.

장상길 포항시장 권한대행은 “이번 행사는 포항의 국제회의 개최 역량과 해양관광도시의 매력을 세계에 알리는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 POEX를 중심으로 국제행사 유치와 글로벌 관광교류를 확대해 국제 MICE 도시로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “이번 PATA 연차총회는 APEC 이후 경주의 국제적 위상을 이어가는 중요한 계기”라며 “글로벌 관광 네트워크를 확대하고 관광·MICE 산업 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.